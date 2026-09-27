Aaron Rodgers brilla a los 42 años con los Pittsburgh Steelers en la Semana 3 de la NFL

A sus 42 años, el mariscal de campo Aaron Rodgers continúa demostrando su jerarquía en la NFL. En lo que fue la Semana 3 de la temporada regular, el veterano comandó a los Pittsburgh Steelers a un apretado triunfo por 30-27 sobre los Cincinnati Bengals, firmando una sólida actuación en el campo al registrar 292 yardas por aire, tres envíos hacia las diagonales y solo una intercepción cometida frente a la defensiva rival.

Por los Bengals, Joe Burrow completó una jornada de 282 yardas por pase y tres anotaciones, números que resultaron insuficientes para evitar el primer tropiezo de su franquicia en lo que va de la campaña.

Resto de la Semana 3

De igual manera, los Kansas City Chiefs mantuvieron su registro inmaculado tras superar por 24-10 a los Miami Dolphins, apoyados en la efectividad de Patrick Mahomes, quien acumuló 246 yardas aéreas, dos pases de touchdown y una intercepción, hundiendo a la escuadra de Florida en el fondo de su división sin conocer la victoria.

Los Detroit Lions se impusieron 31-24 a los New York Jets gracias a las 99 yardas terrestres y dos anotaciones del corredor Jahmyr Gibbs, neutralizando el esfuerzo aéreo de Geno Smith (321 yardas, 3 touchdowns).

Por su parte, los Washington Commanders superaron 33-31 a los Seattle Seahawks de Marcus Mariota en un duelo donde Sam Darnold lanzó cuatro pases de anotación pero sufrió dos entregas de balón. Finalmente, los Jacksonville Jaguars aplastaron 35-6 a los New England Patriots con tres pases de anotación de Trevor Lawrence, mientras que los Buffalo Bills vencieron 24-16 a Los Angeles Chargers y los Indianapolis Colts superaron 19-17 a los Houston Texans.

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