Aaron Rodgers brilla a los 42 años con los Pittsburgh Steelers en la Semana 3 de la NFL

Por los Bengals, Joe Burrow completó una jornada de 282 yardas por pase y tres anotaciones, números que resultaron insuficientes

El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers (8), se prepara para lanzar durante un partido de fútbol americano de la NFL en Pittsburgh, el domingo 27 de septiembre de 2026.

El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers (8), se prepara para lanzar durante un partido de fútbol americano de la NFL en Pittsburgh, el domingo 27 de septiembre de 2026. Crédito: Matt Durisko | AP

Avatar de Humberto Viera

Por  Humberto Viera

A sus 42 años, el mariscal de campo Aaron Rodgers continúa demostrando su jerarquía en la NFL. En lo que fue la Semana 3 de la temporada regular, el veterano comandó a los Pittsburgh Steelers a un apretado triunfo por 30-27 sobre los Cincinnati Bengals, firmando una sólida actuación en el campo al registrar 292 yardas por aire, tres envíos hacia las diagonales y solo una intercepción cometida frente a la defensiva rival.

Por los Bengals, Joe Burrow completó una jornada de 282 yardas por pase y tres anotaciones, números que resultaron insuficientes para evitar el primer tropiezo de su franquicia en lo que va de la campaña.

Resto de la Semana 3

De igual manera, los Kansas City Chiefs mantuvieron su registro inmaculado tras superar por 24-10 a los Miami Dolphins, apoyados en la efectividad de Patrick Mahomes, quien acumuló 246 yardas aéreas, dos pases de touchdown y una intercepción, hundiendo a la escuadra de Florida en el fondo de su división sin conocer la victoria.

Los Detroit Lions se impusieron 31-24 a los New York Jets gracias a las 99 yardas terrestres y dos anotaciones del corredor Jahmyr Gibbs, neutralizando el esfuerzo aéreo de Geno Smith (321 yardas, 3 touchdowns).

Por su parte, los Washington Commanders superaron 33-31 a los Seattle Seahawks de Marcus Mariota en un duelo donde Sam Darnold lanzó cuatro pases de anotación pero sufrió dos entregas de balón. Finalmente, los Jacksonville Jaguars aplastaron 35-6 a los New England Patriots con tres pases de anotación de Trevor Lawrence, mientras que los Buffalo Bills vencieron 24-16 a Los Angeles Chargers y los Indianapolis Colts superaron 19-17 a los Houston Texans.

Sigue leyendo:
·Condenan a mujer por asesinato del reportero de NFL Adan Manzano en Nueva Orleans
·Harry Kane evalúa mudarse a EE.UU. para jugar en la MLS y entrenarse como pateador en la NFL
·Jaxson Dart se perdería toda la temporada de la NFL con New York Giants por lesión de rodilla

En esta nota

Aaron Rodgers Pittsburgh Steelers
Trending
Contenido Patrocinado
Trending