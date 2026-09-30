Cómo eliminar el mal olor en las axilas con bicarbonato: sí funciona

El mal olor en las axilas se produce por una combinación de bacterias y sudor, a diferencia del natural, que puede ser dulce, ácido, picante o similar al de la cebolla. Esto depende de varios factores como las hormonas, alimentación, medicamentos, entre otros.

Así lo aseguran los expertos de Cleveland Clinic, quienes además tienen entre sus opciones naturales para combatir el mal olor el bicarbonato de sodio.

Según la institución médica, este ingrediente “equilibra la acidez de la piel y reduce el mal olor” por lo que puede ayudar a equilibrar la acidez de la piel y disminuir los malos olores.

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¿Cómo usar bicarbonato para el mal olor de las axilas?

Este remedio casero no solo es efectivo, sino que también es práctico, solo se necesita bicarbonato de sodio y una pequeña cantidad de agua.

Primero debes colocar una cantidad moderada de bicarbonato en un recipiente y añade agua poco a poco hasta obtener una pasta. Después, con las axilas limpias y completamente secas, aplica una capa fina sobre la piel.

No es necesario frotar con fuerza ni utilizar grandes cantidades. La piel de esta zona puede ser sensible y la fricción excesiva puede favorecer la irritación.

Si aparece ardor, picazón, enrojecimiento o descamación, lo recomendable es retirarlo y dejar de utilizarlo. Y si persisten las molestias después de suspender su uso se debe consultar con un dermatólogo.

La higiene sigue siendo la clave

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) recomienda lavar las axilas, los pies y la zona de la ingle al menos dos veces al día, secar bien la piel y cambiar regularmente la ropa. También aconseja utilizar antitranspirantes o desodorantes cuando sea necesario.

Si el olor corporal cambia de forma repentina, se vuelve mucho más fuerte o continúa pese a mejorar la higiene, conviene consultar con un profesional de la salud.

Algunas enfermedades, medicamentos y problemas relacionados con la sudoración pueden modificar el olor corporal.

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