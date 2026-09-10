Cuán saludable es hacer gárgaras con bicarbonato de sodio y para qué sirve

Hacer gárgaras con bicarbonato de sodio es un remedio casero que ha traspasado generaciones. Su popularidad se basa en que proporciona alivio cuando existe irritación, dolor o acumulación de mucosidad en la garganta. Sin embargos, muchos se preguntan si realmente es saludable.

A pesar de que no es una cura a enfermedades de la garganta que estén provocando el malestar, especialistas aseguran que, en efecto, el bicarbonato de sodio es una solución casera para tratar estos síntomas.

“El agua salada puede ayudar a reducir la hinchazón y el dolor. El bicarbonato de sodio también alivia la garganta y puede ayudar a disolver la mucosidad”, dicen los expertos de Cleveland Clinic.

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¿Para qué sirven las gárgaras con bicarbonato?

Su principal utilidad es calmar temporalmente la sensación de ardor, dolor o irritación en la garganta. También puede ayudar a desprender parte de la mucosidad, haciendo que la zona resulte menos incómoda.

Sin embargo, no hay que atribuirle propiedades que no están demostradas. Hacer gárgaras con bicarbonato no garantiza prevenir una infección viral ni sustituye medicamentos cuando estos son necesarios.

¿Cómo preparar correctamente el bicarbonato?

El remedio de hacer gárgaras con bicarbonato de sodio es muy sencillo. Se debe disolver media cucharadita en un vaso de agua tibia y haz las gárgaras con esta mezcla cada tres horas.

Según destaca Cleveland Clinic, el agua debe estar tibia, no excesivamente caliente, para evitar añadir una quemadura a una garganta que ya está irritada.

¿Es saludable hacer gárgaras de bicarbonato con frecuencia?

Siempre que sea en cantidades pequeñas y utilizadas para gárgaras, la preparación diluida puede ser una opción para aliviar molestias. El problema aparece cuando se concentra demasiado la solución, se utiliza de forma excesiva o se traga.

Para quienes prefieren otra alternativa, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan usar gárgaras con agua salada para aliviar el dolor.

La clave es recordar que estos métodos son medidas para aliviar síntomas, no tratamientos de la causa. Si el dolor es intenso, dura varios días, aparece fiebre, dificultad para tragar o respirar, o existen otros síntomas preocupantes, es necesario consultar con un profesional sanitario.

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