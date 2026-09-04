4 remedios caseros para eliminar la caspa que sí funcionan (y 2 que no)

Aunque existen tratamientos médicos para combatir la caspa, como un champú específico o productos capilares, algunos remedios caseros también pueden ser efectivos. Pero claro, siempre dependiendo de la gravedad de la condición.

Sin embargo, hay otros que definitivamente no conviene usar. Lo importante es que antes de probar un tratamiento natural, puedas comprender la diferencia entre un método que podría ayudar a aliviar los síntomas de la caspa y uno que realmente cuenta con evidencia científica para tratar el problema de raíz.

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4 remedios caseros contra la caspa que sí funcionan

1. Aceite de coco

Su uso contra la caspa está relacionado principalmente por su capacidad para hidratar la piel y combatir la resequedad, un factor que puede agravar la descamación.

De acuerdo con el portal médico Healthline, un estudio con 34 personas encontró que fue tan eficaz como el aceite mineral para mejorar la hidratación de la piel.

Además, investigaciones sobre dermatitis atópica, una forma de eczema que puede favorecer la aparición de caspa, hallaron que ocho semanas de aplicación de aceite de coco redujeron los síntomas en 68%, frente al 38% registrado con aceite mineral.

2. Aloe vera

Puede ser útil para calmar la irritación y la sensación de picazón. Una pequeña cantidad de gel puede aplicarse sobre el cuero cabelludo antes del lavado. Sus propiedades calmantes e hidratantes pueden ayudar a combatir la caspa.

3. Vinagre de sidra de manzana

Su efectividad está relacionada con su acidez, pues podría favorecer la eliminación de células muertas y ayudar a equilibrar el pH del cuero cabelludo, dificultando el crecimiento de hongos.

Algunas investigaciones de laboratorio han encontrado que sus compuestos pueden inhibir el crecimiento de ciertos hongos, sin embargo, estos resultados no demuestran que funcione de la misma manera al aplicarlo sobre el cuero cabelludo.

4. Aceite de árbol de té

Tiene propiedades antimicrobianas y puede ser una alternativa para combatir la caspa.

Una investigación con 126 personas encontró que un champú con 5% de aceite de árbol de té, utilizado durante cuatro semanas, produjo una mejoría del 41% en la gravedad de la caspa, frente al 11% observado con placebo, así lo reseña el portal HealthLine. También mejoraron la picazón y la sensación de grasa.

Remedios caseros para la caspa que no funcionan

1. Aceite de oliva durante toda la noche

Dejar caer aceite de oliva sobre el cuero cabelludo durante horas no cuenta con evidencia sólida como tratamiento contra la caspa.

Además, aplicar aceites pesados puede aumentar la sensación de grasa y no aborda los mecanismos relacionados con la dermatitis seborreica.

2. Jugo de limón directamente sobre el cuero cabelludo

Otro remedio casero que se ha viralizado en redes pero que no es conveniente aplicarlo. El jugo de limón puro en el cuero cabelludo puede causar irritación, ardor y dermatitis de contacto, especialmente cuando la piel ya está inflamada.

Es importante señalar que los remedios naturales funcionan como complemento, pero no sustituyen un tratamiento médico contra la caspa, como un champú. En este sentido, el aceite de coco, el aloe vera o el vinagre de sidra de manzana pueden considerarse medidas complementarias, pero no deberían presentarse como una cura comprobada.

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