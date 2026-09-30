Director de “Obsession” confirma su próximo estreno para el 2027

Este año, las salas de cine se sorprendieron con el éxito en taquilla que fue “Obsession”, una película de terror dirigida por el joven director Curry Barker. Esta fue su primera película, pero ahora ha confirmado un nuevo estreno para el año que viene.

En medio del éxito que tuvo “Obsession” hace meses, se habló sobre cómo los estudios estaban buscando ser parte del próximo proyecto de Barker, pero ahora se sabe que Focus Features se quedó con los derechos mundiales de “Anything But Ghosts”, su segundo largometraje.

Según ha informado “Variety”, Barker dirige “Anything But Ghosts” y también figura como coescritor con Cooper Tomlinson.

El elenco lo conforman Barker y Tomlinson junto con Violet McGraw, Chris Reinacher, Bryce Dallas Howard y Aaron Paul.

Los coguionistas de la película hicieron el anuncio a través de las redes sociales. Y no solo informaron sobre el nombre, sino que también revelaron su fecha de estreno: 5 de julio de 2027.

En la sinopsis de “Anything But Ghosts” se lee: “Cuando un grupo de aspirantes a ‘cazadores de fantasmas’ en busca de fama se ven envueltos en una situación que los supera, las cosas se descontrolan de forma salvaje y aterradora”.

Esta nueva película podría superar en el verano siguiente los números obtenidos por Barker en este 2026. Hay que recordar que “Obsession” recaudó $519 millones de dólares en la taquilla mundial, posicionándose como uno de los éxitos del verano y una de las sorpresas del año.

Entre sus logros en la industria, medios también resaltan que “Obsession” logró aumentar su cantidad de ingresos en un 39% para su segundo fin de semana en cartelera, algo que se dice no suele suceder. Los aumentos son consecuencias de las críticas positivas que recibe una película y que invitan a los espectadores al cine.

Sigue leyendo:

• ¿Quién está detrás de “Obsession”, la película de terror éxito en taquilla?

• Curry Barker tiene dos nuevas películas de terror en desarrollo

• Steven Spielberg aconseja a los directores de “Obsession” y “Backrooms”