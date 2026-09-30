El grave error al cepillarte los dientes y que te deja mal aliento

Cuando vas a cepillarte los dientes, debes estar atento a la postura que asumes desde el baño. Mirar hacia abajo, en dirección al lavamanos, puede provocar que parte de la crema se escape de la boca, especialmente cuando inicias el cepillado. Allí hay un problema.

Quizás por distracción, por evitar ensuciar fuera del lavamanos o por simple error de técnica, pero ese mal hábito por las mañanas aumenta el riesgo de un cepillado deficiente que deja mal aliento.

De acuerdo con Mayo Clinic, la mayoría de los casos de mal aliento comienzan en la boca y que la lengua puede acumular bacterias capaces de producir olores.

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¿Por qué la postura puede influir al cepillarte los dientes?

Cuando te inclinas demasiado sobre el lavamanos mientras te cepillas los dientes, puedes terminar preocupándote más por dónde cae la espuma que por recorrer todas las superficies dentales.

Si parte de la pasta se desprende accidentalmente del cepillo antes de terminar, además, puede quedar una cantidad insuficiente para completar cómodamente la rutina. En este sentido, es fundamental que te tomes el tiempo para cepillarte, sin distracciones ni apuros.

Esto no significa que sea necesario mantener la boca llena de pasta dental durante dos minutos. Lo realmente importante es utilizar una pasta con flúor y limpiar de forma sistemática la parte exterior, interior y las superficies de masticación de todos los dientes, además de prestar atención a la línea de las encías.

La Asociación Dental Americana (ADA) recomienda colocar el cepillo aproximadamente a 45 grados respecto de la línea de las encías y realizar movimientos cortos y suaves.

La lengua también merece atención. El NHS recomienda limpiarla suavemente una vez al día, ya que puede acumular bacterias relacionadas con el mal aliento.

¿Cómo debes ubicarte al cepillarte los dientes?

Una postura más práctica consiste en mantener la cabeza en una posición cómoda y relativamente erguida, utilizando el espejo para comprobar que el cepillo llega a todas las zonas.

Si bien no es necesario mirar fijamente tu reflejo durante todo el proceso, tampoco conviene encorvarse tanto sobre el lavamanos y que la técnica pase a segundo plano. La idea de mirarse al espejo también te ofrece disciplina en la postura.

La ADA también aconseja cepillarse durante dos minutos, dos veces al día, con un cepillo de cerdas suaves. La limpieza debe distribuirse por toda la boca y hacerse con presión moderada, no con movimientos agresivos.

Por último, después de cepillarte, puedes escupir el exceso de pasta, pero evita enjuagarte inmediatamente con abundante agua, ya que esto puede eliminar parte del flúor que queda sobre los dientes.

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