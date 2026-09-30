Gobernadora de Nueva Jersey bloquea nuevas medidas de ingresos para Jersey City

Dos proyectos de ley que tienen como objetivo ofrecer a los líderes de Jersey City más herramientas para afrontar la crisis financiera de la ciudad fueron archivados.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, rebatió un proyecto de ley que permitiría la creación de nuevas fuentes de ingresos permanentes en la ciudad y otro que permitiría la reasignación temporal de los fondos para la preservación del medio ambiente.

Esto supone un revés para las autoridades de Jersey City y sus representantes en la Cámara de Representantes estatal, que han estado laborando para cerrar el déficit de $255 millones de dólares del presupuesto de la ciudad.

“Nos decepciona que estos proyectos de ley hayan sido vetados, ya que habrían brindado ayuda a Jersey City en un momento en que necesitamos cada centavo”, expresó Megan Malloy, vocera del alcalde James Solomon. “Agradecemos a nuestra delegación estatal por luchar para que estos proyectos de ley fueran aprobados en ambas cámaras y por defender a Jersey City en todo momento”.

Este 2026, Jersey City recibió un paquete de ayuda estatal de $120 millones de dólares, incrementó los impuestos locales un 15% y recortó servicios municipales para equilibrar el presupuesto. Los líderes ya estaban trabajando en el presupuesto de 2027 y aseguraron que los dos proyectos de ley podrían haber servido para evitar otro aumento drástico de impuestos.

“Prevemos que algo así podría ocurrir”, señaló el concejal Jake Ephros. “Tenemos que hacer mucho de aquí a entonces para asegurarnos de que no volvamos a repetir lo sucedido este verano”.

Un proyecto de ley habría permitido a Jersey City destinar fondos municipales para la preservación de espacios verdes al presupuesto general de la ciudad, pero solo para el siguiente año.

En estos momentos, el dinero se encuentra en el Fondo Fiduciario Municipal para Espacios Verdes, Recreación y Preservación Histórica, una cuenta que recaudó cerca de $1.2 millones de dólares este año. El fondo se creó en 2016, cuando los electores aprobaron en referéndum un nuevo impuesto local para recabar fondos para proyectos ambientales.

“Los votantes aprobaron un impuesto adicional con la condición de que los fondos recaudados se utilizaran exclusivamente para los fines establecidos en el referéndum”, apuntó Sherrill en su veto al proyecto de ley. “La voluntad de los votantes de la ciudad no debe ser ignorada de la manera propuesta en este proyecto de ley”.

Otro proyecto de ley había permitido a Jersey City crear un nuevo impuesto local sobre el alquiler de vehículos. Actualmente, Newark es la única ciudad del estado autorizada a aplicar un impuesto local sobre el alquiler de automóviles. Un estudio de la Oficina de Servicios Legislativos dio a conocer que Newark recaudó $10 millones de dólares a través de este impuesto en 2024, si bien la oficina preveía que un impuesto parecido en Jersey City causaría menos ingresos, dado que Jersey City no tiene un aeropuerto importante.

En este sentido, la legislación habría permitido a Jersey City usar fondos recaudados por medio de impuestos locales sobre estacionamientos y garajes para ayudar a cubrir los costos de operación de transporte público.

De acuerdo con la Oficina de Servicios Legislativos, la ciudad recaudó cerca de $10 millones de dólares mediante dichos impuestos en 2024, pero según la ley actual, esos fondos solo pueden destinarse a proyectos de infraestructura, informó Gothamist.

El mencionado proyecto de ley habría permitido a Jersey City quedarse con el 10% de cada multa de estacionamiento y disponer de ese dinero para cualquier fin. La ley actual dice que el municipio se queda con $2 dólares de cada multa (una cantidad fija, no un porcentaje) y destina ese dinero al juzgado municipal.

Sherrill dijo en su veto que el proyecto de ley se presentó menos de una semana antes de su aprobación. Además, criticó al exalcalde Steven Fulop, a quien apuntó por tomar “decisiones irresponsables” que causaron la crisis financiera actual en Jersey City.

“La excesiva dependencia de la administración anterior en soluciones presupuestarias a corto plazo y medidas puntuales ha socavado seriamente la estabilidad a largo plazo de la ciudad”, manifestó Sherrill. “De ahora en adelante, el crecimiento sostenible de los ingresos y las reformas estructurales deben ser una prioridad”.

La gobernadora aseguró que el proyecto de ley “no es apropiado en este momento”.

Por su parte, el concejal Frank Gilmore señaló estar sorprendido por los vetos. Comento que pensaba que Sherrill habría respaldado a los líderes locales que trataban de ser creativos para mitigar otro probable incremento de impuestos el siguiente año.

“Debemos utilizar todos los recursos a nuestro alcance para aliviar la carga de los contribuyentes de Jersey City”, señaló Gilmore.

Ephros dijo tener reservas sobre la idea de desviar fondos del presupuesto municipal para espacios verdes. No obstante, apoyo el posible impuesto a los vehículos de alquiler.

“Eso habría sido una excelente fuente de ingresos para nosotros”, declaró Ephros. “No creo que hubiera supuesto una carga excesiva para la gente común, y podría haber generado muchos ingresos adicionales”.

Mientras tanto, el concejal Rolando Lavarro expresó que esperaba que la gobernadora reconsiderara las nuevas versiones de las legislaciones en el futuro.

“Estas medidas pedían a los viajeros y visitantes que compartieran el coste de una ciudad de la que dependen, y espero que podamos trabajar con la gobernadora para que regresen”, dijo Lavarro en un comunicado.

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