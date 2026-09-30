Irán afirma haber recibido propuesta de EE.UU. tras rechazo de Trump a su plan

El gobierno de Irán confirmó que recibió una contrapropuesta de Estados Unidos para abordar la crisis en el estrecho de Ormuz tras el rechazo del presidente Donald Trump a un plan previo de siete días presentado por el Ejecutivo iraní para restablecer la navegación en esa vía marítima.

La portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemeh Mohayerani, detalló que el planteamiento estadounidense fue transmitido al presidente Masud Pezeshkian a través del canciller Abás Araqchi. El documento constituye la respuesta de Washington enviada mediante la mediación de Qatar, informó la agencia iraní IRNA y el medio Mehr.

La postura iraní ha condicionado la reapertura del estrecho a la suspensión de las operaciones militares en Medio Oriente, la cancelación de sanciones al petróleo, el fin del bloqueo naval y la liberación de activos financieros retenidos, informó EFE.

Antecedentes e impacto regional

Las exigencias forman parte del acuerdo previo conocido como el Memorando de Islamabad, Pakistán, firmado en junio. El cumplimiento de dicho pacto se paralizó tras incidentes armados reportados contra embarcaciones petroleras en el paso estratégico y los subsecuentes bombardeos de Estados Unidos sobre zonas del sur de Irán.

Respecto a la vigencia de estos acuerdos, el presidente Pezeshkian señaló ante dirigentes políticos que “el memorando debe basarse en una estrategia en la que ambas partes salgan beneficiadas”, según citó la agencia Tasnim.

El conflicto armado entre la coalición de Estados Unidos e Israel e Irán alcanza su octavo mes de duración y se mantiene bajo un esquema de bloqueo naval e intensificación de medidas financieras por parte de Estados Unidos, junto a incursiones de Teherán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

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