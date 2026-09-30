José Alberto “El Canario” ya tiene calle en Nueva Jersey: así fue el homenaje al salsero dominicano

El nombre de José Alberto “El Canario” ya forma parte del mapa de Union City, Nueva Jersey. La ciudad rindió homenaje al salsero dominicano con la inauguración de la José “El Canario” Alberto Way, un reconocimiento que el artista recibió acompañado por familiares, amigos, colegas y representantes de la comunidad latina.

Lejos de asumir el homenaje como una distinción exclusivamente personal, el intérprete lo convirtió en una celebración de sus raíces. Durante el acto, dedicó el reconocimiento a República Dominicana y destacó el significado de llevar el nombre de su país a distintos escenarios del mundo.

“Para mí, no hay mayor satisfacción que llevar el nombre de mi país en alto”, afirmó “El Canario” durante la ceremonia, en una frase que resumió el vínculo entre su trayectoria artística y la identidad dominicana que ha acompañado buena parte de su carrera.

La nueva calle reunió a figuras conocidas de la salsa. Entre las decenas de asistentes estuvieron Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, 2 nombres estrechamente ligados a la historia contemporánea de la música tropical. Para Santa Rosa, el momento tuvo además un significado de amistad.

“La familia celebrando los logros de uno de los nuestros. Felicito a ‘El Canario’, mi compadre, por el honor conferido. Este señor es uno de los hermanos que la música me regaló”, expresó el cantante puertorriqueño.

El cantante dominicano sostiene en sus manos la placa que se pondrá en la calle que llevará su nombre. (Foto: Cortesía MS Agency)

Un reconocimiento con sello dominicano

José Alberto también tuvo palabras de agradecimiento para el alcalde Brian P. Stack, la Junta de Comisionados y los habitantes de Union City por el nombramiento. El artista aseguró que recibió la distinción con humildad, orgullo y gratitud, consciente de que el reconocimiento ocurre en una ciudad donde la presencia de la comunidad latina ha convertido las calles, comercios y espacios culturales en puntos de encuentro para distintas generaciones de inmigrantes.

“Gracias Union City. Gracias por tanto cariño. Este reconocimiento lo recibo con mucha humildad, orgullo y gratitud”, señaló el salsero.

La elección de Nueva Jersey tampoco es un detalle menor en la historia de “El Canario”. Nueva York y Nueva Jersey han estado vinculados a distintas etapas de su vida y de su carrera, 2 territorios que forman parte de la memoria musical de las comunidades caribeñas y latinoamericanas en Estados Unidos.

5 décadas sobre los escenarios

El homenaje llega cuando José Alberto se encuentra inmerso en la celebración de sus 50 años de trayectoria artística. El próximo 24 de octubre, el cantante llevará esa conmemoración al Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines, Florida, donde ofrecerá un concierto bailable junto a varios colegas.

La presentación contará con la participación de Eddy Herrera, Ramón Orlando, Maridalia, Pável y otros invitados, en una noche concebida para recorrer una carrera que comenzó hace medio siglo y que ha mantenido al artista vinculado a la salsa y a la música tropical.

La celebración no se limitará a Florida. La gira por sus 50 años contempla presentaciones en ciudades como Santo Domingo, Cali, San Juan, Nueva York, Caracas, Lima, Ciudad de México y Cancún, entre otras.

Un año de reconocimientos

El homenaje se suma a una etapa especialmente significativa para el salsero. Entre los acontecimientos recientes, destaca el Latin Grammy obtenido por su álbum “Rodando por el mundo”, ganador en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Con ese reconocimiento, “El Canario” se convirtió, según la información proporcionada sobre su trayectoria, en uno de los artistas más premiados de la historia de esa categoría desde la creación de los Latin Grammy, distinción que comparte con Israel López “Cachao”.

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