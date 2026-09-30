El Mundial 2026 dejó $2,000 millones a NYC y $3,500 millones a la región

El Mundial de 2026 no terminó con el triunfo de España. Para Nueva York, el torneo también dejó una cifra que las autoridades locales celebran como una victoria económica: alrededor de $2,000 millones de dólares de impacto para la ciudad y $3,500 millones para toda la región de Nueva York y Nueva Jersey.

El balance preliminar fue presentado este miércoles por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien destacó el papel de trabajadores, pequeños negocios y empresas que recibieron a visitantes durante el mes de competencia. El torneo convirtió calles, restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales en puntos de encuentro para aficionados procedentes de distintos países.

De acuerdo con los datos difundidos por la ciudad, $1,300 millones provinieron directamente del gasto de visitantes y de las operaciones relacionadas con el Mundial. Esa actividad, según la estimación oficial, contribuyó a respaldar más de 12,000 empleos en sectores como hotelería, gastronomía, comercio minorista y otras industrias vinculadas al turismo.

Nueva York supera las expectativas económicas

La magnitud del movimiento económico también llamó la atención porque la cifra preliminar quedó por encima de las previsiones realizadas antes del torneo. Tourism Economics había calculado que Nueva York y Nueva Jersey recibirían, aproximadamente, $3,300 millones en impacto económico regional durante la Copa del Mundo.

El cálculo presentado ahora sitúa el impacto en unos $3,500 millones, aunque las autoridades lo consideran todavía una estimación preliminar. La evaluación fue realizada por la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC), en colaboración con Tourism Economics.

La metodología tomó en cuenta el dinero gastado por visitantes que llegaron desde otras ciudades, estados y países. Entre los rubros considerados aparecen alojamiento, alimentos y bebidas, compras, entretenimiento, actividades recreativas y transporte.

No se trató únicamente de medir cuánto gastaron los aficionados extranjeros o quienes viajaron desde otras partes de Estados Unidos. La estimación también incorporó efectos indirectos derivados del incremento de la actividad comercial durante el torneo.

Hoteles, restaurantes y pequeños negocios

El Mundial 2026 modificó durante varias semanas el ritmo habitual de distintos sectores de la economía neoyorquina. Hoteles recibieron a turistas, restaurantes atendieron a grupos de aficionados y establecimientos comerciales aprovecharon el flujo adicional de personas que recorrieron la ciudad.

También se contabilizaron compras realizadas por negocios locales como consecuencia directa del mayor gasto turístico. A esto se sumó el consumo adicional de trabajadores, cuyos ingresos aumentaron gracias a la actividad vinculada con el torneo.

Ese efecto permite dimensionar por qué las autoridades no redujeron el balance a la venta de entradas o al gasto realizado dentro de los estadios. El impacto económico se extendió a una red mucho más amplia de servicios y actividades comerciales.

“Este verano, demostramos que el juego del pueblo todavía puede pertenecer al pueblo”, afirmó Mamdani en un comunicado, al referirse a los propietarios de pequeñas tiendas, conductores, trabajadores de restaurantes y otros neoyorquinos que atendieron a visitantes procedentes de todo el mundo.

Un torneo que dejó huella más allá del estadio

Durante la competencia, distintos puntos de Nueva York se convirtieron en escenarios paralelos para los aficionados. Times Square, por ejemplo, recibió concentraciones de seguidores que viajaron para vivir el ambiente del Mundial, incluso antes de los partidos decisivos.

La presencia de turistas también significó una oportunidad para negocios que normalmente dependen del tránsito cotidiano de residentes. Para algunos establecimientos, el aumento de clientes durante el torneo representó una fuente extraordinaria de ingresos.

Anthony Shorris, presidente y director ejecutivo de NYCEDC, sostuvo que trabajadores de restaurantes, bares, hoteles y pequeños negocios contribuyeron a transformar el evento deportivo internacional en una oportunidad económica para la ciudad.

El funcionario destacó que el beneficio no se limitó a las grandes empresas vinculadas con el torneo. La actividad llegó a trabajadores y propietarios de negocios que forman parte de la economía cotidiana de Nueva York.

Aunque todavía se trata de resultados preliminares, las cifras ofrecen una primera radiografía del efecto que tuvo el Mundial 2026 sobre la ciudad y su entorno. Para Nueva York, el torneo dejó algo más que recuerdos deportivos: miles de visitantes, más actividad comercial y una inyección económica que, según las primeras estimaciones, superó las expectativas previas.

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