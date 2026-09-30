Juez da 14 días a Trump para entregar la base legal de ataques contra lanchas

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles al Gobierno de Donald Trump entregar en un plazo de 14 días el documento utilizado por el Departamento de Justicia para justificar legalmente los ataques militares contra lanchas sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, pidió que el memorando sea entregado de manera privada para que pueda revisar el fundamento jurídico de las operaciones letales ordenadas por la Administración.

El documento fue elaborado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, cuando el Departamento de Defensa comenzó oficialmente a ejecutar los ataques.

En el memorando, el propio Gobierno analiza la autoridad del presidente para ordenar ataques letales con drones contra embarcaciones señaladas por las autoridades como sospechosas de participar en actividades de narcotráfico.

Información sobre el acceso al documento

Engelmayer ordenó además a la Administración identificar a todas las personas que han tenido acceso al memorando, indicar cuándo lo consultaron y con qué propósito.

El magistrado también exigió una base de datos completa en la que el Gobierno explique las razones por las que cada una de esas personas tuvo acceso al documento.

La orden judicial se produce en un proceso iniciado después de que varias organizaciones de derechos civiles reclamaran la publicación de la justificación legal de los ataques.

El Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su filial de Nueva York (NYCLU) demandaron al Gobierno después de que las autoridades no respondieran a una solicitud presentada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Más de 70 ataques desde septiembre de 2025

La disputa judicial se centra en la base legal de una campaña militar que comenzó en septiembre de 2025 y que ha continuado durante el Gobierno de Trump.

Desde entonces, Estados Unidos ha llevado a cabo más de 70 ataques contra lanchas señaladas por las autoridades como vinculadas al narcotráfico.

Las operaciones han dejado al menos 230 muertos, según los datos incluidos en la demanda.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– EE.UU. y Ecuador lanzan operación terrestre conjunta contra grupos terroristas en ese país

– EE.UU. intercepta nuevo buque petrolero en el océano Índico relacionado con Venezuela

– Jefe del Comando Sur visitó Venezuela para “garantizar” el cumplimiento del plan de Trump