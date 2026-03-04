EE.UU. y Ecuador lanzan operación terrestre conjunta contra grupos terroristas en suelo ecuatoriano

Estados Unidos y Quito llevaron a cabo una operación militar conjunta contra “organizaciones terroristas designadas en Ecuador”, aunque el papel estadounidense se limitó a asesorar a las tropas ecuatorianas sin participar directamente en la operación terrestre, según fuentes consultadas por ABC News.



El anuncio fue realizado por el Comando Sur de Estados Unidos el martes, que destacó la misión como un ejemplo del compromiso regional para combatir el narcoterrorismo.

Primera operación terrestre conjunta

Esta es la primera vez que el ejército estadounidense participa en una operación terrestre en la lucha contra los cárteles de droga latinoamericanos. Hasta ahora, su intervención se había limitado a ataques aéreos contra barcos transportistas de drogas en el Pacífico Oriental y el Caribe.



El ejército estadounidense estuvo presente en Ecuador únicamente con asesores militares, encargados de brindar planificación, inteligencia y apoyo operativo previo a la misión, según detalló la fuente de ABC News.

El operativo terrestre

La operación terrestre y aérea fue realizada exclusivamente por las fuerzas ecuatorianas. El Comando Sur publicó un video que muestra aviones y tropas ecuatorianas en acción, aunque sin brindar contexto adicional sobre el desarrollo de la misión.



“Las operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo”, destacando el comunicado del Comando Sur, donde hace enfásis en la cooperación regional sin detallar resultados específicos.

Comando Sur

Hasta este momento, el Comando Sur no ha proporcionado información adicional sobre la operación ni sobre las organizaciones involucradas.



Las autoridades indicaron que la historia está en desarrollo y que se esperan actualizaciones sobre los resultados y el impacto de la operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador.



