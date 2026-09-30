La Herencia Hispana se ve marcada por los operativos de ICE y el llamado a votar

El temor a las deportaciones ha llevado a suspender o reducir algunas celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, en medio de un récord de deportaciones, y ha impulsado llamados a la participación electoral de los votantes latinos en las elecciones de noviembre.

La celebración, que concluye el próximo 15 de octubre, reconoce oficialmente desde 1988 la historia, cultura y contribuciones de los hispanos en Estados Unidos, una población que supera los 70 millones y cuyo mes coincide con las fechas de independencia de varios países latinoamericanos, entre ellos México.

Sin embargo, también ha coincidido con récords en arrestos migratorios, como los más de 50,000 a nivel nacional en agosto, la cifra más alta del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Algunas festividades se han cancelado o aplazado debido a los operativos migratorios, como ocurrió en Indiana tras la llamada ‘Operation Safe Community’. En Lafayette, Evansville y South Bend se suspendieron las actividades, mientras que en Passaic (Nueva Jersey), Madras y Hillsboro (Oregón) los organizadores optaron por aplazar las celebraciones.

Pese al temor generado, algunos festejos continúan, aunque se ha registrado una menor afluencia de público en eventos que tradicionalmente han congregado a miles de personas.

“Hay mucho miedo entre la gente. Yo no tengo miedo porque soy ciudadana (estadounidense), pero mis padres sí tienen un poco”, reconoció a EFE Kimberly, una joven de 21 años que orgullosamente vestía la camiseta de la Selección de México en un evento de Herencia Hispana en la ciudad de Lawrenceville, Georgia.

Así como Kimberly fueron muchos los jóvenes hispanos que se hicieron presentes en el Cultura Festival, que tuvo lugar en esta localidad de Gwinnett -el condado más hispano y diverso de Georgia- y que contó con música y comida latina, además de una exhibición de autos ‘lowrider’.

“Estoy viendo en estos eventos de Herencia Hispana muchos más jóvenes, muy orgullosos de demostrar su patriotismo y sacando la casta por sus papis que aún no tienen el derecho que deberían después de tantos años de estar viviendo en este país“, dijo a EFE Claudia Mendoza, una emprendedora mexicana que vendía piñatas en el evento.

Ante los operativos de inmigración, hay miedo en la comunidad, sostuvo la empresaria originaria de Querétaro, México, pero también manifestó: “los jóvenes están aquí presentes, exaltando la cultura de sus padres”.

Algunos de los hispanos que han acudido a festividades latinas dijeron que estaban siendo más cautelosos y que prefieren no alejarse demasiado de sus hogares ante el temor de ser interceptados por agentes de inmigración o de encontrarse con un retén policial que pueda resultar en una retención de ICE.

Como parte de las celebraciones en Georgia, el cónsul general de México en Atlanta, Rafael Eugenio Laveaga Rendón, encabezó los festejos en La Vaquita Flea Market, un popular mercado, donde dio el tradicional grito de la Independencia frente a decenas de personas.

Un llamado a votar

Para Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), la celebración del Mes de la Herencia Hispana “es especialmente importante este año”.

“Debemos recordar nuestra cultura y nuestras raíces, y sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado como comunidad. Hemos enfrentado muchos desafíos anteriormente y los superaremos de nuevo. Este mes de noviembre, nuestra comunidad debe alzar la voz para votar y defender nuestra democracia y nuestros valores. Esperamos que todos los votantes acudan a las urnas para impulsar nuestro poder de cambio”, dijo González a EFE.

En ese mismo sentido, la Coalición No Kings, que ha convocado a numerosas protestas en contra del gobierno de Donald Trump, llamó a los latinos, en este mes de la Herencia Hispana, a celebrar su historia y a ejercer su poder en las urnas, en las elecciones anticipadas que en muchos estados comienzan en las próximas semanas.

“Para las comunidades latinas, este llamado es especialmente urgente”, manifestó la coalición.

“Durante el último año, las familias latinas han vivido algunas de las consecuencias más directas de las decisiones tomadas por quienes actualmente están en el poder. Muchas familias han enfrentado el miedo y la incertidumbre provocados por las agresivas medidas de control migratorio y la posibilidad de ser separadas”, agregó.

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