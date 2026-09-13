Aaron Rodgers llama farsante a Donald Trump: “No ha cumplido ninguna de sus promesas”

El Aaron Rodgers más desinhibido abordó la realidad política del país y el clima antimigrante. La leyenda de la NFL, que está en su última temporada en la NFL, criticó con dureza al presidente Donald Trump, al que llamó “farsante” y lo acusó de no cumplir “ninguna de sus promesas”.

En una entrevista en el podcast ‘Not Just Football with Cam Heyward’, Rodgers también apuntó contra la falta de transparencia de los archivos de Epstein.

El veterano de 42 años habló sin filtros sobre Trump y sobre el sistema político estadounidense. Aseguró que Trump prometió “ir tras la corrupción” y publicar íntegramente los documentos del caso Epstein.

“Les importa un bledo la gente común; siguen aplicando las mismas políticas”, dijo. El cuatro veces MVP también criticó que se le intente encasillar políticamente.

“Quieren pintarme mal: a la izquierda no le caía bien porque jugué al golf con Obama, y ahora piensan que, por ser antivacunas, soy un teórico de la conspiración de derecha seguidor de Trump. Para empezar, no confío en nadie en la política… quizás en Ron Paul”, afirmó.

Insane: Aaron Rodgers goes OFF on President Donald Trump and the MAGA movement calling it a scam.



"There is no MAGA movement. The guy you elected hasn’t done any of his campaign promises."



??? pic.twitter.com/GtmBSSGQ3o — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 10, 2026

Rodgers sostuvo que Trump llegó al poder prometiendo cambios profundos que nunca se materializaron.

“Va a acabar con la corrupción, entrar en Fort Knox, recortar el programa de vacunas, evitar guerras en el extranjero y acabar con el asunto de Ucrania. ¡Y transparencia en los archivos de Epstein!”, recordó.

“No existe el movimiento MAGA… el tipo que eligieron no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña”, añadió.

Aaron Rodgers se despachó contra Kash Patel

El quarterback de Pittsburgh Steelers también arremetió contra Kash Patel, jefe del FBI, a quien fustigó por su papel en la desclasificación de archivos del caso Epstein.

“Estaba emocionado porque el idiota de Kash Patel va al programa de Joe Rogan y dice: ‘El primer día, vamos a entrar y vamos a abrir los archivos de Epstein’. No ha habido más que obstrucción a la transparencia con toda esta administración”, apuntó.

El clima antimigrante desde la perspectiva de Aaron Rodgers

Rodgers extendió sus críticas al doble mandato del expresidente Obama. La estrella de la NFL aseguró que fue condescendiente con la actuación de ICE bajo su administración.

“Todo el mundo aplaudía al ICE cuando Obama era presidente… luego llega Trump al poder y todos son racistas”, comentó y a la par opinó que tanto republicanos como demócratas forman “un partido único”.

Este domingo, los Steelers debutarán ante Atlanta Falcons en el Acrisure Stadium, en lo que será la última temporada de Rodgers.



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