Rob Bonta no estaría de acuerdo con la fusión pese a haber llegado a un acuerdo con Paramount

Finalmente, Rob Bonta y los otros fiscales generales que paralizaron la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery finalmente llegó a un acuerdo. Sin embargo, el fiscal general de California ha revelado que, pese a haber llegado a un acuerdo, ni él ni sus colegas están a favor de esta fusión.

Aunque durante unas semanas se pensó que la fusión se retrasaría hasta, por lo menos, marzo del 2027, ahora es un hecho que el negocio se cerrará y que David Ellison y Paramount pasarán a ser propietarios de Warner y de todas las marcas que forman parte del conglomerado, incluyendo CNN y HBO.

Desde que se anunció la fusión en enero de este año, los trabajadores de Warner han expresado su preocupación por el futuro, aunque algunas de las grandes preocupaciones fueron parte del acuerdo hecho con los fiscales.

Pese a los acuerdos que puede calificar de positivos para la industria de Hollywood, fuentes cercanas al tema le declararon a “Variety” que las personas están “enojadas y decepcionadas”.

El mismo medio informó que Ellison ha dicho que espera que esta transacción se cierre en las próximas dos semanas, e incluso apuntó: “Habrá una carrera contrarreloj para terminar esto en el último trimestre”.

El despido masivo es uno de los mayores medios, aunque se asegura que entre los acuerdos figura la obligación de la empresa a respetar los convenios colectivos y deberá destinar $47.5 millones de dólares a un fondo para la fuerza laboral. Este dinero estaría destinado a la formación y el desarrollo profesional de los empleados que sean despedidos, durante cinco años.

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