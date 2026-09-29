Entra en vigencia prohibición de importación de alcohol, lácteos y motocicletas desde Canadá

Estados Unidos aplicó desde este martes la prohibición total a la importación de diversos productos procedentes de Canadá. La medida elimina los aranceles del 50% vigentes desde agosto e impide el ingreso de bebidas alcohólicas, derivados lácteos, melaza y vehículos de dos y tres ruedas.

La prohibición contempla bebidas alcohólicas como cerveza, vino, whisky, vodka, ron y cerveza sin alcohol. En el sector lácteo, afecta principalmente al suero y a los concentrados de proteínas. Asimismo, incluye a la melaza.

En el rubro automotriz, la restricción aplica a motocicletas y ciclomotores con motores de combustión superiores a 800 centímetros cúbicos. La medida impacta directamente a firmas como la canadiense BRP, fabricante en Quebec de los modelos Can-Am Spyder y Canyon.

Motivación de las autoridades estadounidenses

La administración Trump justificó las sanciones argumentando prácticas comerciales discriminatorias por parte de Canadá y respuestas adversas de Ottawa a medidas previas, informó EFE.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que “las prohibiciones son consecuencia del trato canadiense a las exportaciones estadounidenses de alcohol, lácteos y vehículos”.

Impacto económico proyectado

Informes del sector señalan que las repercusiones sobre la economía general canadiense serán reducidas, aunque el efecto resulta directo en las empresas afectadas.

En el último año, Canadá vendió bebidas alcohólicas a Estados Unidos por un valor aproximado de $1,200 millones de dólares canadienses. Las exportaciones de motocicletas y lácteos alcanzaron cifras menores dentro de dicho balance.

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