“School Girls; Or, The African Mean Girls Play” llega a Broadway y logra extender su temporada

El pasado 28 de septiembre, se estrenó en Broadway “School Girls; Or, The African Mean Girls Play”, una comedia escrita por la dramaturga ghanesa-estadounidense Jocelyn Bioh. Ahora, su temporada ha sido extendida por unos días.

Originalmente, “School Girls; Or, The African Mean Girls Play” iba a estar en la cartelera del Samuel J. Friedman Theatre hasta el 1 de noviembre, pero ahora la han extendido hasta el 15 de noviembre.

Que alargaran la temporada significa un éxito para la producción, la cual también está siendo comentada por medios especializados como “Broadway News”, quienes incluso consideran que es una comedia necesaria en estos tiempos.

¿Quién produce “School Girls; Or, The African Mean Girls Play”?

El montaje de “School Girls; Or, The African Mean Girls Play”, bajo dirección de Whitney White, ha llegado a Broadway bajo la producción de Manhattan Theatre Club, una de las compañías de teatro con sede en Nueva York.

Según la crítica compartida por “Deadline”, Manhattan Theatre Club ha producido la obra con todo lo necesario para hacerla resaltar entre la amplia oferta de Broadway.

¿De qué trata “School Girls; Or, The African Mean Girls Play”?

A través de “School Girls; Or, The African Mean Girls Play”, la dramaturga Jocelyn Bioh cuenta la historia de un grupo de adolescentes que viven en Ghana. Ellas están obsesionadas con competir en el concurso Miss Ghana de 1986, y aunque una de ellas lo tenía todo para ganar, una concursante de Estados Unidos llega por sorpresa.

Según lo que dice en reseñas y sinopsis, esta historia habla de “las jerarquías, los celos y la rivalidad entre adolescentes, pero en un contexto ghanés y con humor mordaz”.

Aramide Tinubu, quien publica en “Variety”, considera que esta obra es “sensacional, divertidísima y a la vez desgarradora”.

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