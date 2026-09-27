Jalen Brunson, estrella de los Knicks, muestra su faceta cómica como anfitrión del estreno de Saturday Night Live

Jalen Brunson, estrella de los New York Knicks, mostró su faceta cómica como anfitrión del estreno de la temporada 52 de Saturday Night Live.

El programa abrió su nueva temporada el pasado sábado por la noche y eligió a Brunson como host. El base viene de ganar el MVP de las Finales y de liderar a los Knicks a su primer campeonato en décadas.

Precisamente eso me hizo elegible para conducir el show como condujo a Nueva York en las finales de la NBA. La invitada musical fue Katseye.

Suele ser común que atletas acudan a Saturday Night Live. Jalen Brunson llegó con poco miedo escénico. Su primera prueba fue hablarle al público sin esconderse detrás de un personaje con un monólogo.

Después vino su primer sketch. Hizo de un empleado terco que insiste en que acertó un lanzamiento imposible dentro de la oficina.

También apareció en un segmento grabado con guiños al baloncesto y en otro donde se burlaban de inventos absurdos.

En uno de esos sketches, Brunson participó en una propuesta presentada a unos inversionistas. Su objetivo era vender unos lentes que suenan cuando alguien desvía la mirada hacia donde no debe.

Brunson es uno de los jugadores de moda en Estados Unidos luego de la histórica temporada con New York Knicks en la que fue el corazón del equipo con 26 puntos promediados, 6.8 asistencias y 3.3 rebotes en 74 partidos, con 46.7 % en tiros de campo, 36.9 % en triples y 84.1 % en libres.

En playoffs, promedió 28.4 puntos, 6.1 asistencias, 3.2 rebotes en 19 juegos, manteniendo 46.5 % de campo y 36.3 % en triples.

En las finales alcanzó su máximo nivel con promedio de 32.6 puntos, 4.6 asistencias y 4.2 rebotes en la serie.

El quinto juego lo convirtió en MVP de las Finales, además de igualar un registro histórico de Michael Jordan por anotación en un partido definitorio.

Brunson llevó a los Knicks a su primer título desde 1973. Lo hizo con una lesión en la muñeca izquierda y por la que tuvo que pasar al quirófano.



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