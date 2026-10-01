Alejandra Guzmán llega a “La Casa de los Famosos México 4” con Aldo Rendón

Los últimos días de “La Casa de los Famosos México 4” están llenos de mucha energía y también de sorpresas. En esta oportunidad, los finalistas recibieron la inesperada visita de la icónica cantante Alejandra Guzmán, quien no fue sola.

La intérprete de la música pop/rock tuvo dos lindos detalles con los participantes: en primer lugar, les llevó de regalo unas ricas tortas y, lo mejor de todo, es que quien entró para entregarlas fue Aldo Rendón, el habitante más querido por todos durante el tiempo que estuvo dentro de la casa. El estilista tuvo que abandonar debido a complicaciones con su salud.

Alejandra Guzmán enciende la fiesta en “La Casa de los Famosos México 4”

Alejandra estuvo durante mucho rato compartiendo con los habitantes y los familiares que los acompañaban. Sin embargo, lo mejor de su visita fue que les regaló parte de su repertorio musical con todo su equipo y encendió una fiesta privada dentro de “La Casa de los Famosos México 4“.

La “Reina del Rock” puso a bailar a los habitantes, a los panelistas y exhabitantes en el foro, además de todas las personas que la estaban viendo en vivo a través de las pantallas del Canal Cinco y la plataforma de streaming de ViX.

“Felicidades por su paciencia y tolerancia, por demostrarnos que se puede convivir. Que podemos ser amigos y enemigos, pero que podemos convivir“, fueron las palabras que Guzmán les dedicó a los participantes.

Ernesto Laguardia es el séptimo finalista

Durante la presentación de Alejandra Guzmán, Galilea aprovechó para revelar que iban a anunciar al séptimo finalista posteriormente en la gala, participante que abandonaría.

El participante que ocupó ese prestigioso lugar fue Ernesto Laguardia; siempre se marchó sumamente contento y con el cariño de cada uno de sus compañeros por las experiencias vividas. Aunado al emotivo mensaje de la jefa, antes de que saliera por la puerta grande.

Sigue leyendo: