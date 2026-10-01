Aranceles de Trump podrían sumar $1 mil millones al costo de nuevos trenes y autobuses de Nueva York

Los nuevos trenes y autobuses que Nueva York necesita para modernizar su sistema de transporte podrían costar hasta $1,000 millones de dólares adicionales debido a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos y materiales importados, advirtió este miércoles la Metropolitan Transportation Authority (MTA).

La agencia señaló durante una reunión de su junta directiva que actualmente supervisa la adquisición de aproximadamente $23,000 millones en vagones de tren y autobuses. Aunque los vehículos se fabrican en Estados Unidos, buena parte de sus componentes procede de otros países y ahora está sujeta a tarifas que han elevado los costos de producción.

El impacto ya comienza a reflejarse en el precio de los nuevos vagones del metro. Según funcionarios de la MTA, el costo de construir los nuevos trenes aumentó 30% desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Componentes que Nueva York no puede sustituir fácilmente

La dependencia de proveedores extranjeros constituye uno de los principales obstáculos para la MTA. Jessie Lazarus, responsable del programa de material rodante de la agencia, explicó que algunos componentes son tan especializados que actualmente no existen suficientes alternativas fabricadas en Estados Unidos.

Entre los materiales y piezas mencionados se encuentran acero al carbono procedente de Japón, motores para ventiladores fabricados en Italia y componentes electrónicos de Taiwán. Para la agencia, aplicar aranceles a estas piezas termina encareciendo vehículos que, en última instancia, se ensamblan y producen dentro del país.

“Hoy, los aranceles sobre material rodante fabricado en EE.UU. están diluyendo la inversión del contribuyente estadounidense”, sostuvo Lazarus durante la reunión de la MTA.

La funcionaria agregó que los fabricantes enfrentan costos adicionales por adquirir componentes que, en algunos casos, no pueden conseguir de proveedores estadounidenses debido a las características técnicas o a la limitada disponibilidad de estos productos.

La preocupación de la autoridad de transporte va más allá de una factura más elevada. La MTA teme que el incremento reduzca el alcance de su programa de inversiones a 5 años y obligue a reconsiderar cuánto material rodante puede adquirir con los recursos disponibles.

Hochul pide una excepción para la MTA

Ante el escenario, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, envió este miércoles una carta al secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, para solicitar que el gobierno federal exima a la MTA de los aranceles aplicados a los componentes extranjeros necesarios para fabricar sus trenes y autobuses.

Hochul destacó que la agencia ya cumple con las reglas federales de “Buy America”, que establecen que al menos 70% del producto final debe fabricarse en territorio estadounidense.

La gobernadora argumentó que las tarifas terminan castigando a una agencia que, precisamente, está realizando inversiones destinadas a modernizar infraestructura y vehículos fabricados en EE.UU.

“Los aranceles de Trump han creado un impuesto de $1,000 millones al transporte público y ponen estas mejoras en riesgo”, afirmó Hochul en un comunicado.

La MTA considera que una exención podría eliminar buena parte del impacto adicional previsto y permitir que continúe con el nivel de inversión contemplado originalmente.

Lazarus señaló que, si Washington aprueba la solicitud, la agencia podría mantener sus planes para adquirir material rodante fabricado en EE.UU. sin tener que absorber el incremento provocado por los aranceles.

La Casa Blanca cuestiona a la MTA

La administración Trump no confirmó si aceptará la petición de Nueva York. Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, respondió a la carta de Hochul con críticas al desempeño histórico de la MTA y de la ciudad.

Wales sostuvo que ambas instituciones han administrado de manera deficiente los recursos de los contribuyentes y afirmó que sus problemas de gestión han contribuido a proyectos con presupuestos superiores a los previstos y retrasos.

La Casa Blanca también defendió la política comercial de Trump y cuestionó que los demócratas responsabilicen al presidente por el aumento de los costos.

El conflicto coloca a la MTA ante un desafío particular: modernizar una de las redes de transporte público más grandes de Estados Unidos mientras sus proveedores enfrentan mayores costos por componentes que todavía dependen del mercado internacional.

Trump llegó a la presidencia en 2025 con la promesa de utilizar los aranceles para impulsar la manufactura estadounidense. Desde entonces, su administración ha impuesto tarifas a productos procedentes de numerosos países. Varias de esas medidas han enfrentado desafíos legales en los tribunales federales.

Mientras Washington evalúa el futuro de las tarifas, Nueva York espera una respuesta sobre la excepción solicitada. Para la MTA, la diferencia podría representar hasta $1,000 millones entre mantener sus planes actuales de renovación o tener que ajustar el volumen de trenes y autobuses que puede comprar.

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