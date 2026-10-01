Monsieur Periné anunció se separa tras finalizar su gira por Estados Unidos

El dúo colombiano Monsieur Periné anunció que se separa de forma indefinida, pero al mismo tiempo siguen promocionando las últimas fechas de su gira por Estados Unidos y Latinoamérica.

Monsieur Periné, fundada por la cantante Catalina García y el multiinstrumentista Santiago Prieto, tuvo una trayectoria de casi dos décadas, pero ambos integrantes parecen estar planeando sacar proyectos individuales.

En el anuncio hecho el martes 29 de septiembre, escribieron: “Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”.

En la publicación también compartieron una serie de fotos en la que se muestran desde que comenzaron el proyecto en 2007.

También hicieron promoción a los últimos shows que tienen como banda. En Orlando, Florida, se estarán presentando este 1 de octubre, y en Miami, Florida, el 2 de octubre.

Monsieur Periné seguirá por Latinoamérica, donde tienen fechas programadas para Ciudad de México el 10 de octubre, Bogotá el 24 de octubre,Caracas en 7 de noviembre, Ibagué el 15 de noviembre y Puerto Rico el 29 de noviembre.

Por ahora, ninguno de los dos músicos ha hecho anuncio sobre una carrera como solista o en otra agrupación.

Sigue leyendo:

• Shakira resalta su brillo natural en el desfile de Tom Ford en París

• Karol G es la artista latina con la gira más taquillera de EE.UU.

• J Balvin y Jordan se inspiran en Colombia con su quinta colaboración de calzados Air