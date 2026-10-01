David Bisbal estrena álbum con clásicos del pop en español

Este jueves 1 de octubre, David Bisbal ha estrenado su décimo álbum de estudio, titulado “Eternos”. No es un álbum de canciones nuevas, sino de sus versiones de algunos éxitos de los años 60, 70 y 80.

En “Eternos”, el cantante español quiso dar su voz a algunos de los clásicos románticos del pop español de artistas como Nino Bravo, José José, Juan Gabriel y Raphael.

El álbum tiene un total de 10 canciones, entre ellas se puede resaltar “Te quiero, te quiero” (1970) interpretada por Nino Bravo, compuesto por Augusto Algueró y Rafael de León; “Vivir así es morir de amor” (1978) compuesta e interpretada por Camilo Sesto, “El amar y el querer” compuesta por Manuel Alejandro junto con Ana Magdalena, y popularizada por José José en 1977; y “Abrázame muy fuerte” (2000) compuesta e interpretada por Juan Gabriel.

Para lograr lo que quería en este álbum de clásicos, Bisbal volvió a trabajar con el productor y arreglista Cheche Alara, el mismo que estuvo a cargo de “Todo es posible en Navidad”, publicado por el español en 2024.

En una entrevista que dio a “Billboard”, Bisbal explicó “Hoy en día tenemos la capacidad de suplir a los músicos con nuestras programaciones, pero para que sonara el disco como hace 50 o 60 años, teníamos que grabar en las mismas condiciones”.

Sobre las canciones que eligió para grabar y sobre la música romántica de esos años, el cantante apuntó en la misma entrevista: “Cuando me puse a estudiar los temas de los intérpretes, fue precisamente cuando me di cuenta de que ellos y ellas fueron los mejores, sin ninguna duda”.

“Eternos” estará disponible en todas las plataformas digitales desde la tarde de este jueves 1 de octubre.

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