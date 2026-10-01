Cambios SNAP en octubre: estados tendrán que cubrir el 75% de los costos administrativos

Administrar SNAP será más costoso para los gobiernos estatales desde este hoy 1 de octubre de 2026. Su participación sube de 50% a 75%, mientras la aportación federal baja a 25%. El cambio afecta el financiamiento de la operación del programa de asistencia alimentaria.

Nueva York traslada el aumento a los condados

Según el portal Ballotpedia News, 40 estados habían aprobado fondos para cubrir total o parcialmente el incremento al 30 de septiembre.

Nueva York y Carolina del Norte trasladaron íntegramente los costos adicionales a sus condados.

Ambos estados sí asignaron recursos a otras actividades relacionadas con SNAP, como sistemas de elegibilidad y reducción de errores de pago.

Nueva Jersey, donde los condados también cubren la parte no federal de la administración, aprobó apoyo para afrontar el cambio.

Los condados administran SNAP en 10 estados. California, Colorado, Minnesota, Ohio, Virginia y Wisconsin comparten gastos con ellos y aprobaron recursos adicionales, aunque podrían quedar faltantes, como en Ohio.

Dakota del Norte paga la totalidad de la participación no federal correspondiente a sus condados.

Las respuestas presupuestarias son distintas

El cambio obliga a los estados a poner más dinero para operar SNAP.

Ese gasto adicional varía según el tamaño del programa: se calcula en aproximadamente $3 millones al año para Wyoming y $670 millones para California.

Algunos estados aprobaron todo el dinero que necesitaban y otros solo una parte.

Dakota del Sur destinó $5.5 millones, la cantidad solicitada por el gobernador Larry Rhoden.

En Wyoming, el Departamento de Servicios Familiares pidió $6 millones, pero recibió aproximadamente $850,000.

Virginia Occidental, Pensilvania y Washington aprobaron recursos para cubrir nueve meses del aumento.

Esto se debe a que sus presupuestos anuales comenzaron en julio, pero el nuevo gasto empezó en octubre y corresponde a los nueve meses restantes, hasta junio.

En Colorado, el gobierno estatal cubrirá el aumento para que sus condados no tengan que absorberlo.

También utilizará parte del dinero recaudado por una medida aprobada en 2025 que redujo ciertos beneficios fiscales para personas con ingresos superiores a $300,000.

Otros estados no aprobaron dinero adicional.

Indiana, Montana, Dakota del Norte y Texas ya tenían presupuestos para dos años cuando se aprobó la ley federal y no añadieron recursos para este cambio.

Arkansas tampoco destinó fondos adicionales, mientras que New Hampshire rechazó propuestas para hacerlo.

Connecticut y Massachusetts sí aumentaron el financiamiento relacionado con SNAP, aunque no señalaron expresamente que fuera para cubrir esta nueva obligación.

Connecticut agregó $50 millones a un fondo de $500 millones creado para responder a recortes federales.

En Massachusetts, se aprobó más dinero para personal, pero el presupuesto de la agencia que administra SNAP quedó casi $21 millones por debajo del total que recibió en el año fiscal 2026.

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