Marcelo Gallardo terminó con “buenas sensaciones” tras el empate de Ecuador ante Japón

El seleccionado sudamericano empató 0-0 en tiempo reglamentario y cayó desde los 12 pasos por la Copa Kirin

Marcelo Gallardo terminó con "buenas sensaciones" tras el empate de Ecuador ante Japón

Marcelo Gallardo consiguió su primer empate con Ecuador. Crédito: Ahn Young-joon | AP

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Por  Joiner Martínez

El entrenador de Ecuador, Marcelo Gallardo, evaluó el desempeño del equipo después del empate sin goles ante Japón y la posterior derrota en penales por 5-4. Fue el segundo amistoso del DT, después de la caída 3-0 ante Corea del Sur.

“Hoy se notó en el juego los días de trabajo. El equipo estuvo mucho más fresco y jugando además contra una selección consolidada. Creo que si quitamos los penales nos vamos con una buena sensación, porque faltan jugadores fundamentales para la selección y una vez que los tengamos seguro se irá potenciando el equipo”, apuntó el Muñeco en rueda de prensa.

Gallardo amplió sobre lo que buscó en el partido: “Llevamos a cabo un plan de juego que fue bastante bueno, sobre todo en la primera mitad. Japón sabe a qué juega y nosotros los incomodamos bastante; mejoramos en relación al partido anterior”.

Continuó sobre el juego: “Es un partido con un contexto diferente y de prueba. Hay 7 u 8 cambios para observar el comportamiento de los futbolistas que no jugaban. Bajó el rendimiento en el segundo tiempo llevamos por rival y errores en salida nuestros. Fuimos más fluidos en el primero tiempo”.

Cambio de esquema de Ecuador

Gallardo también se refirió a lo que buscó sin un 9: “No dimos referencia de centro delantero y creo que encontramos varias cosas que funcionaron bien”.

Explicó sobre sus decisiones con respecto a John Mercado, Keny Arroyo y John Yeboah: “Mercado conoce la función de carrilero y físicamente está preparado. Contra un equipo establecido como Japón intentamos jugar uno a uno. Intentamos también jugar con Arroyo y Yeboah por dentro para que se encuentren y manejen el balón”.

En ese aspecto comentó sobre Alan Franco, que volvió a jugar como lateral derecho: “Es un jugador que va mutando, que lo hace también en su club. No es algo que desconozca y evaluamos nosotros la posibilidad. Es un jugador que tiene asimilación táctica, que sabe dónde puede rendir y en esta oportunidad fue en una posición más de hombre con hombre. Lo hace bien”.

El próximo lunes, Ecuador tendrá su tercera prueba contra Panamá y Marcelo Gallardo podrá seguir mejorando ese aspecto pensando en los futuros desafíos.

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