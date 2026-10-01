Papas crujientes perfectas: los 3 errores de temperatura y aceite que debes evitar
Por qué tus papas fritas quedan blandas y aceitosas. Errores comunes de temperatura, proporción de aceite y la solución científica para lograr textura crujiente
Las papas fritas son uno de los alimentos más populares en el mundo, y aunque parezca sencillo, no basta con echarlas al aceite caliente, escurrirlas y comerlas, ya que pueden quedar blandas y aceitosas. Un chef en gastronomía científica revela cuáles son los errores al freír y al dejarlas reposar, y cómo esto puede cambiar el resultado.
El chef en gastronomía científica Heinz Wuth explica cuáles son los tres errores comunes y cómo corregirlos para conseguir papas doradas y crujientes.
Los 3 pecados capitales que arruinan tus papas fritas
Poco aceite para demasiadas papas
A la hora de freír, las proporciones cuentan, ya que muchas veces se usa una o dos partes de aceite por una de papas. Esto trae como resultado que la temperatura del aceite caiga, lo que retrasa el proceso de cocción y la fritura queda dispareja.
Usar baja temperatura
Cuando el aceite está por debajo de los 180°C (aunque aparezcan algunas burbujas), las papas tardarán demasiado en cocinarse, lo que favorece que absorban más grasa, cambiando la textura y haciéndolas más blandas.
Dejarlas demasiado tiempo sobre papel absorbente
Aunque el papel absorbente es clave para retirar el exceso de grasa, dejarlas por mucho tiempo impide que escape el vapor de agua, lo que aumenta la humedad y ablanda la corteza; además, el aceite se reimpregna en la superficie. El experto estima que a los 3 minutos ya están flácidas.
El secreto culinario: guía definitiva para unas papas perfectas
Para lograr unas papas fritas crujientes, se recomienda un paso a paso sencillo de aplicar:
- Proporción ideal: Para garantizar una textura crujiente, se aconseja utilizar como referencia cinco partes de aceite por una de papas en peso. Esto garantiza que la temperatura se mantenga estable.
- Temperatura óptima: Fríe a una temperatura alta, entre 170°C y 180°C.
- Escurrido rápido: Retira las papas del aceite, déjalas sobre el papel absorbente solo unos 30 segundos, retíralas de ahí inmediatamente y sazona al gusto.
Evitar estos errores da como resultado una textura dorada y crujiente ideal.
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