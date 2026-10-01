Papas crujientes perfectas: los 3 errores de temperatura y aceite que debes evitar

Las papas fritas son uno de los alimentos más populares en el mundo, y aunque parezca sencillo, no basta con echarlas al aceite caliente, escurrirlas y comerlas, ya que pueden quedar blandas y aceitosas. Un chef en gastronomía científica revela cuáles son los errores al freír y al dejarlas reposar, y cómo esto puede cambiar el resultado.

El chef en gastronomía científica Heinz Wuth explica cuáles son los tres errores comunes y cómo corregirlos para conseguir papas doradas y crujientes.

Los 3 pecados capitales que arruinan tus papas fritas

Poco aceite para demasiadas papas

A la hora de freír, las proporciones cuentan, ya que muchas veces se usa una o dos partes de aceite por una de papas. Esto trae como resultado que la temperatura del aceite caiga, lo que retrasa el proceso de cocción y la fritura queda dispareja.

Usar baja temperatura

Cocinar a menos de 180°C o usar poco aceite hace que el tubérculo absorba más grasa y arruine la textura dorada que tanto buscamos en la cocina. Crédito: Shutterstock

Cuando el aceite está por debajo de los 180°C (aunque aparezcan algunas burbujas), las papas tardarán demasiado en cocinarse, lo que favorece que absorban más grasa, cambiando la textura y haciéndolas más blandas.

Dejarlas demasiado tiempo sobre papel absorbente

Dejar las papas en papel absorbente por más de tres minutos atrapa el vapor de agua y las ablanda; retíralas antes de los 30 segundos para asegurar el toque crujiente. Crédito: Shutterstock

Aunque el papel absorbente es clave para retirar el exceso de grasa, dejarlas por mucho tiempo impide que escape el vapor de agua, lo que aumenta la humedad y ablanda la corteza; además, el aceite se reimpregna en la superficie. El experto estima que a los 3 minutos ya están flácidas.

El secreto culinario: guía definitiva para unas papas perfectas

Para lograr unas papas fritas crujientes, se recomienda un paso a paso sencillo de aplicar:

Proporción ideal: Para garantizar una textura crujiente, se aconseja utilizar como referencia cinco partes de aceite por una de papas en peso. Esto garantiza que la temperatura se mantenga estable. Temperatura óptima: Fríe a una temperatura alta, entre 170°C y 180°C. Escurrido rápido: Retira las papas del aceite, déjalas sobre el papel absorbente solo unos 30 segundos, retíralas de ahí inmediatamente y sazona al gusto.

Evitar estos errores da como resultado una textura dorada y crujiente ideal.

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