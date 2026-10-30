Fiscalía de Washington admite “error garrafal” en acusación contra exfuncionarios del FBI por caso Hunter Biden

La Fiscalía Federal de Washington reconoció un “error garrafal” en el caso penal contra dos exfuncionarios del FBI acusados de mentir ante el Congreso sobre su conocimiento de una investigación relacionada con la computadora portátil de Hunter Biden, de acuerdo con el testimonio de un agente que participó en las pesquisas y con información publicada por NBC News.

El agente especial Ryan Witt declaró el jueves ante la jueza magistrada Zia M. Faruqui que un funcionario de la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro admitió durante una llamada telefónica que los fiscales habían cometido un error al preparar la documentación que sustentaba las acusaciones contra Nikki Floris y Bradley Benavides.

Ambos exfuncionarios fueron acusados inicialmente la semana pasada de haber hecho declaraciones falsas ante el Congreso sobre cuánto sabían acerca de una investigación relacionada con la computadora portátil de Hunter Biden.

El problema surgió a partir de una declaración jurada presentada junto con la denuncia penal. En el documento se citaba a un miembro del personal del Congreso que supuestamente había estado presente tanto durante el testimonio de Floris como durante el de Benavides.

Pero esa persona no estuvo presente cuando Benavides declaró ante el Congreso, reconoció Witt durante una audiencia destinada a determinar si existía causa probable para procesar a los dos exfuncionarios.

Witt explicó que se comunicó el lunes con el funcionario del Congreso mencionado en la declaración. Durante esa conversación se incorporaron Carlton Davis, asesor de Pirro, y la propia fiscal federal de Washington.

La conversación fue grabada y posteriormente entregada al abogado de Benavides, Ron Safer. Durante la audiencia, Safer leyó algunos fragmentos de la grabación y preguntó a Witt si la transcripción reflejaba correctamente lo ocurrido.

En un momento de la llamada, Davis le dijo a Steve Castor, asesor jurídico del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que el error correspondía a los fiscales y le pidió ayuda para localizar a una persona que hubiera estado presente durante el testimonio de Benavides.

“Este es un error nuestro”, dijo Davis, de acuerdo con la grabación citada en la audiencia y cuya existencia fue confirmada por Witt.

El agente agregó que, hasta ese momento, todavía no había conseguido hablar con ninguna persona que hubiera presenciado el testimonio de Benavides.

El episodio llevó a los fiscales a presentar posteriormente, la noche del lunes, una nueva versión de la denuncia penal y una declaración jurada sustitutiva. Sin embargo, ninguno de esos documentos llevaba la firma de un agente policial o de un juez.

La jueza Faruqui terminó desestimando la nueva denuncia el martes.

El caso volvió a quedar bajo cuestionamiento durante la audiencia del miércoles, cuando uno de los abogados de la defensa preguntó a Witt si consideraba inusual que una investigación por presuntas declaraciones falsas ante el Congreso estuviera respaldada por una declaración jurada que contenía, a su vez, información incorrecta. La jueza interrumpió la pregunta antes de que el agente pudiera responderla.

Witt permaneció en el estrado por tercer día consecutivo mientras la defensa y los fiscales discutían los elementos utilizados para sustentar las acusaciones.

Un caso impulsado desde la dirección del FBI

Durante su testimonio del martes, Witt explicó que recibió el caso en julio, después de que el director del FBI, Kash Patel, enviara una carta a la oficina de la agencia en Kansas City, Missouri, en la que ordenaba investigar a determinadas personas, entre ellas Floris.

La investigación se produce en medio de una ofensiva del Departamento de Justicia contra antiguos funcionarios del FBI que han sido objeto de críticas por parte de aliados del presidente Donald Trump.

Davis, quien aparece como asesor especial en la oficina de Pirro, también ha participado en otros casos impulsados por el Departamento de Justicia durante la actual administración. Entre ellos estuvo el intento fallido de procesar a seis legisladores demócratas por un video publicado en redes sociales en el que instaban a los miembros de las Fuerzas Armadas a no cumplir órdenes que consideraran ilegales.

Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Davis trabajó como asesor republicano de distintos comités de la Cámara de Representantes, incluido el Comité Selecto sobre Bengasi.

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