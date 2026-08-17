Nueva York reafirma sus normas de vacunación escolar ante cambios federales

La nueva política impulsada por la administración de Donald Trump sobre las vacunas infantiles abrió un nuevo frente de incertidumbre para las familias justo cuando se acerca el regreso a clases. El gobierno federal propone reducir de 18 a 11 las enfermedades para las que recomienda la vacunación universal durante la infancia y plantea modificar la manera en que se administra la vacuna triple MMR.

Sin embargo, para los padres de Nueva York hay un punto fundamental: los requisitos estatales para ingresar y permanecer en las escuelas no cambian automáticamente por una recomendación federal. El Departamento de Salud de Nueva York mantiene sus propias reglas para estudiantes de escuelas públicas, privadas y religiosas, así como para niños en guarderías y preescolar.

¿Qué vacunas dejarían de recomendarse para todos?

La propuesta federal reduce la lista de enfermedades consideradas dentro de la vacunación universal de 18 a 11. Entre las vacunas que pasarían a otras categorías se encuentran las correspondientes a hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, enfermedad meningocócica, virus respiratorio sincitial (RSV), influenza y Covid-19.

La administración sostiene que el nuevo enfoque busca ampliar la capacidad de decisión de los padres y permitir que determinadas vacunas se definan mediante una conversación entre las familias y los médicos, tomando en cuenta las condiciones y riesgos particulares de cada niño.

La medida, no obstante, ha provocado una fuerte reacción entre especialistas y autoridades sanitarias. El Departamento de Salud de Nueva York ha defendido que las políticas estatales continúen basándose en evidencia científica y ha advertido que las recomendaciones federales no modifican por sí mismas las obligaciones escolares vigentes.

Nueva York mantiene sus requisitos para las escuelas

Para el ciclo escolar 2026-2027, Nueva York exige que los estudiantes cuenten con determinadas vacunas para asistir a la escuela. Entre ellas están las de difteria, tétanos y tosferina, hepatitis B, sarampión, paperas y rubéola, polio y varicela. Para determinados grados también se requieren vacunas adicionales, como Tdap y meningocócica.

En guarderías y programas de pre-K existen, además, requisitos relacionados con vacunas contra Hib y enfermedad neumocócica.

La normativa estatal establece que los niños deben presentar evidencia de vacunación o una exención médica válida. Actualmente, Nueva York no contempla exenciones no médicas para cumplir con los requisitos escolares.

Por eso, una familia que se encuentre preparando la mochila, los útiles y los documentos para el nuevo año escolar no debería asumir que una modificación anunciada desde Washington significa que puede omitir una vacuna exigida por Nueva York.

Los menores de edad deberán tener completas sus cartillas de vacunación para poder tener acceso al siguiente ciclo escolar. (Foto: Paul Vernon/AP)

La polémica por separar la vacuna MMR

Otro de los puntos más controvertidos es la propuesta de dividir la vacuna MMR, que protege simultáneamente contra sarampión, paperas y rubéola, en 3 aplicaciones individuales y administrarlas en visitas médicas distintas.

Para la pediatra Tania Florimon, esta estrategia podría ampliar el periodo durante el cual un menor permanece parcialmente protegido.

“Cuando le das una vacuna, los proteges al mismo tiempo y, cuando se las separas, abres la ventana de que lo protejo del sarampión, pero no de la papera y la rubéola”, explicó en entrevista para Spectrum News.

Además, expertos han señalado que las vacunas individuales contra sarampión, paperas y rubéola no están actualmente disponibles como alternativas independientes en Estados Unidos, lo que dificulta llevar esa propuesta a la práctica.

¿Qué deben hacer los padres antes del regreso a clases?

La recomendación más importante para las familias de Nueva York es revisar el registro de vacunación del menor y consultar directamente con su pediatra si existe alguna dosis pendiente.

El propio Departamento de Salud estatal recomienda ponerse al día con las vacunas atrasadas y advierte que retrasarlas o espaciar innecesariamente las aplicaciones puede implicar más visitas médicas y dejar al niño sin protección durante más tiempo.

Mientras continúa el debate nacional sobre el calendario infantil, las familias neoyorquinas tienen una referencia concreta para las próximas semanas: las reglas de vacunación escolar del estado siguen vigentes. Antes de modificar o posponer cualquier dosis, lo más prudente es revisar los requisitos correspondientes al grado del estudiante y hablar con su médico.

Nueva York, además, mantiene programas públicos que facilitan el acceso a vacunas para niños elegibles, incluido el programa Vaccines for Children, que ofrece vacunas sin costo a menores que cumplen determinados criterios.

El cambio federal puede abrir una discusión nacional, pero no elimina las obligaciones que las familias deben cumplir para que sus hijos puedan comenzar el año escolar en Nueva York.

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