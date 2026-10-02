“Fast & Furious” tendrá su primera serie con Vin Diesel como productor

“Fast & Furious” tendrá por primera vez una serie de televisión. Peacock dio luz verde al proyecto basado en la exitosa franquicia cinematográfica, que celebra 25 años y ya supera los $7 mil millones de dólares recaudados en taquilla a nivel mundial.

La producción será desarrollada por Mike Daniels y Wolfe Coleman, quienes estarán a cargo del guion y asumirán como co-showrunners. Vin Diesel, uno de los rostros centrales de la saga desde su primera película, será productor ejecutivo.

La noticia había sido adelantada por Diesel durante los Upfront de NBCUniversal celebrados en mayo en Nueva York, donde explicó por qué la franquicia finalmente daría el salto a la televisión: “Como todos saben, valoramos mucho estas películas, pero durante la última década nos hemos dado cuenta de que los fans querían más; querían que ampliáramos los personajes clásicos y sus historias”, dijo en aquel evento. “Y durante la última década, el deseo ha sido que nos adentráramos en el ámbito de la televisión”, añadió.

Vin Diesel estará detrás de la producción

El actor también contó que hubo un momento específico que terminó de convencerlo de llevar este universo a la pantalla chica. La directora de Universal Studios, Donna Langley, asumió el año pasado la supervisión de las operaciones televisivas de NBCUniversal, algo que Diesel consideró importante para garantizar que la esencia de la saga se mantuviera.

“Fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentir a todos como una familia estarían protegidos en el ámbito televisivo”, dijo.

La serie será producida por Universal Television y llegará en 2028. Daniels y Coleman también ejercerán como productores ejecutivos junto a Diesel y Sam Vincent, de One Race; Neal H. Moritz y Pavun Shetty, de Original Film; además de Jeff Kirschenbaum y Chris Morgan.

La saga prepara más historias fuera del cine

La llegada de la serie coincidirá con un momento especialmente importante para “Fast & Furious”. “Fast Forever”, la undécima y última película de la franquicia, tiene previsto su estreno para el 17 de marzo de 2028.

Además, el proyecto de Peacock no será el único intento de expandir este universo en televisión. Durante los Upfront, Diesel reveló que existen otros tres proyectos en desarrollo. Uno está a cargo de Nick Wooton, de “The Endgame”, y Charmaine DeGraté, de “House of the Dragon”. Los otros dos están vinculados con Ingrid Escajeda, showrunner de “Griselda”, y Joe Henderson, showrunner de “Lucifer”.

Daniels llega a la nueva producción después de desempeñarse como productor ejecutivo de “PONIES” para Peacock y de trabajar en “Shades of Blue”, “Sons of Anarchy” y el próximo relanzamiento de “The Rockford Files” de NBC. Coleman también fue productor ejecutivo de “9-1-1: Lone Star” y participó en “Shades of Blue”.

La franquicia comenzó en 2001 con “The Fast and the Furious”, protagonizada por Diesel como Dominic Toretto, Paul Walker como Brian O’Conner, Jordana Brewster como Mia y Michelle Rodriguez como Letty. Ahora, en pleno aniversario número 25, su historia se prepara para continuar en un formato completamente nuevo.

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