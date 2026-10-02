Lucero y otros artistas reaccionan indignados a la salida de Yahir en “La Casa de los Famosos México 4”

Durante la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México 4” hubo más de 10 despedidas; algunas tristes, otras inesperadas y otras que se predecían. No obstante, no se había visto una eliminación tan polémica como la que se vivió este jueves con Yahir Othón.

De hecho, no fueron solamente los internautas los que manifestaron su descontento, sino que también varios artistas, encabezados por la cantante Lucero, dejaron saber su descontento con la decisión de que Yahir quedara fuera del top 5 en esta temporada.

Así reacciona Lucero tras la salida de Yahir de “La Casa de los Famosos México 4”

A través de su cuenta personal de X, una de las primeras en reaccionar tras el anuncio de que Yahir saldría como el sexto finalista fue Lucero, quien dejó un contundente mensaje.

“Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele”, compartió desde su perfil oficial, en favor de su colega artístico.

Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele?@yahirmusic ? — Lucero (@LuceroMexico) October 2, 2026

Otras celebridades también manifestaron su desacuerdo

A esta causa se sumó Gala Montes, actriz que convivió con Yahir Othón durante su breve paso por la cuarta temporada del reality. Sus historias de Instagram fueron el escenario en el que hizo presente su postura en contra de las votaciones.

“Cómo que salió Yahir, noooo (…) Yo quería que ganara”, se le escucha decir a la protagonista de melodramas como “Diseñando tu amor” y “Corazón de Oro” desde su perfil oficial.

Una de las personalidades presentes en el foro al momento de la eliminación fue el stylist de las estrellas, Aldo Rendón. Con la frontalidad y humor que lo caracteriza, el también influencer usó los micrófonos de Marie Claire Harp, conductora digital del reality, para hacer saber su descontento ante la noticia.

“¡Voto por voto! Jefa, ¡cuente bien los votos!”, exclamó el famoso ante los micrófonos de Televisa. “Jefa, ¿por qué sacaste a Yahir? No jefa, cuenta bien. Yo lo quería adentro”, añadió.

Mientras tanto, la presentadora del programa matutino “Hoy” se mostró molesta en la sección de comentarios dentro de las redes de “La Casa de los Famosos México”.

Sin reparo en el qué dirán, escribió un mensaje en el que no ocultó su enojo: “ABSOLUTAMENTE ABSURDO”, exclamó recibiendo la aprobación del público.

Internautas manifiestan su apoyo a Yahir

Asimismo, miles de comentarios en apoyo al cantante se divisaron en las distintas publicaciones que compartió la producción sobre su salida de la casa.

“Él merecía estar en primer lugar; nos dio un sinfín de enseñanzas”, “Todo arreglado. Él merecía ganar. Jugó solo a su manera desde el primer momento”, “Te amo, Yahir, tú eras top 3”, “Eres mi favorito por siempre” y “El gran fraude de la noche”; fueron algunos de los comentarios del público en la plataforma de Instagram de “La Casa de los Famosos México”.