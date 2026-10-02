Así queda el top 5 en “La Casa de los Famosos México” tras la inesperada salida de Yahir

Durante la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México 4” ha habido más de 10 despedidas; algunas tristes, otras inesperadas y otras que se predecían. No obstante, no se había visto una eliminación tan polémica como la que se vivió este jueves con Yahir.

En la gala solamente quedaron Karina Torres y Yahir en los posicionadores, resultando el cantante el sexto finalista y generando un gran revuelo a través de las plataformas de redes sociales, porque se ratificó que era uno de los favoritos del público con los distintos comentarios del anuncio de su salida.

Muchos consideraban que Yahir realizó un gran juego esta temporada y que, como mínimo, debió haber entrado en el top 3. De hecho, desde que se conocieron todos los finalistas, todas las predicciones lo colocaban a él entre los tres mejores, la mayoría junto a Karina y Mariana.

Exhabitantes quedaron sorprendidos con la salida de Yahir

Si el público demostró su apoyo a Yahir a través de los comentarios, otra prueba de que nadie esperaba esta salida fue la reacción de los exhabitantes que estaban como espectadores en el momento de dictar la decisión desde el foro.

Mientras algunos aplaudían, nombres como el de Aldo Rendón, Masad Altamimi y Brianda Deyanara no pudieron ocultar su asombro con el dictamen que sacó a Yahir de competencia.

Yahir se va dejando huella con su humildad

A pesar de que fue una pronta salida, para muchos, el cantante se fue dando una cátedra de caballerosidad, cocina y un corazón gigante que logró quedarse con el cariño de no solamente sus seguidores, sino de todo el público que es fiel televidente de “La Casa de los Famosos México” desde sus primeras ediciones, logrando aumentar su comunidad.

Con la salida de Yahir de la casa, el top 5 de participantes que quedan dentro del reality son: Mariana Ochoa, Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz. Las votaciones siguen activas para que puedas votar por tu habitante favorito a llevarse la prima de los cuatro millones de pesos.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud)

Flor Vigna

Gala Montes (abandonó)

Masad Altamimi

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara

Ernesto Laguardia (séptimo finalista)

Yahir (sexto finalista).

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