Nueva York y Nueva Jersey llevan a los tribunales la disputa por los helicópteros turísticos

El conflicto por el ruido y la operación de helicópteros turísticos que sobrevuelan Nueva York y Nueva Jersey llegó nuevamente a los tribunales. El municipio de Kearny presentó una demanda contra la empresa FlyNYON y los responsables del HHI Heliport, a quienes acusa de incumplir las condiciones bajo las cuales fue autorizado el funcionamiento del helipuerto.

La querella, presentada ante la Corte Superior del condado de Hudson, solicita además una orden temporal para restringir los despegues y aterrizajes del lugar y prohibir que desde allí se realicen vuelos turísticos. Una audiencia para analizar esa petición está programada para este jueves por la tarde.

Kearny no actúa solo. El condado de Hudson, Jersey City, Hoboken, Bayonne y Union City se sumaron al litigio mediante un acuerdo para compartir los costos legales. El reclamo ocurre mientras residentes de ambos lados del río Hudson mantienen una disputa de años por el ruido, la frecuencia y los riesgos asociados con los helicópteros.

El argumento de Kearny contra los vuelos turísticos

El núcleo de la demanda se remonta a 2014, cuando Jeff Hyman, director ejecutivo de HHI Heliport, compareció ante la Junta de Zonificación de Kearny durante el proceso para autorizar la construcción de una nueva instalación de mantenimiento.

Según el municipio, Hyman declaró bajo juramento que el helipuerto funcionaría de 8 a.m. a 7 p.m. durante el verano y de 8 a.m. a 5 p.m. en invierno. También aseguró que las instalaciones no ofrecerían recorridos turísticos en helicóptero.

La ciudad sostiene que esas condiciones fueron determinantes para que la Junta de Zonificación aprobara el proyecto.

Sin embargo, actualmente el sitio web del helipuerto señala un horario de operación de 7 a.m. a 9 p.m., los 7 días de la semana. FlyNYON, por su parte, promociona vuelos entre las 8 a.m. y las 11 p.m.

La empresa presenta su servicio como “the ultimate helicopter photo experience”, una experiencia fotográfica desde el aire, en lugar de describirlo directamente como un recorrido turístico.

Casi una cuarta parte de los vuelos habría ocurrido fuera del horario autorizado

Para sustentar su caso, Kearny contrató a The Aloft Group, una firma especializada en riesgos y seguridad de la aviación. Su análisis concluyó que 23.8% de los despegues y aterrizajes registrados en el HHI Heliport entre octubre de 2024 y agosto de 2026 ocurrieron fuera de los horarios que, según el municipio, habían sido aprobados.

El informe también señala que FlyNYON representó 62% de las operaciones realizadas fuera de horario.

Kearny ya había emitido el año pasado una infracción de zonificación contra el helipuerto por presuntamente ofrecer vuelos turísticos y operar fuera de las condiciones autorizadas. De acuerdo con el análisis contratado por el municipio, la frecuencia de las operaciones fuera de horario se mantuvo prácticamente sin cambios después de esa sanción.

El alcalde de Kearny, Carol Jean Doyle, también cuestionó que las operaciones actuales contradigan las declaraciones realizadas durante el proceso de autorización. “El propietario del helipuerto, bajo juramento, dijo que no habría helicópteros turísticos”, afirmó.

Ni FlyNYON, ni HHI Heliport ni River Terminal Development, propietario del terreno, respondieron a las solicitudes de comentarios.

El ruido de los helicópteros vuelve al centro del debate

La demanda se presenta en un contexto particularmente sensible para los residentes de Nueva York y Nueva Jersey. Durante años, organizaciones vecinales han denunciado el ruido constante provocado por los vuelos turísticos, mientras autoridades locales han impulsado restricciones a una industria que opera bajo regulaciones federales de aviación.

Un análisis de datos de la ciudad de Nueva York citado por Gothamist registró más de 17,000 quejas por ruido de helicópteros durante un periodo de 12 meses que terminó en junio.

El problema adquirió una dimensión todavía mayor después del accidente ocurrido el año pasado en el río Hudson, cuando un helicóptero utilizado para un vuelo turístico cayó al agua y murieron cinco integrantes de una familia y el piloto.

Aquella aeronave había despegado del Downtown Manhattan Heliport. La Administración Federal de Aviación (FAA) posteriormente suspendió al operador, New York Helicopter Charter Inc., que desde entonces dejó de funcionar. La investigación federal sobre el accidente continúa.

En Nueva Jersey también han surgido propuestas legislativas para limitar los vuelos turísticos. El senador estatal Raj Mukherji impulsa iniciativas para restringir o prohibir estos servicios desde determinados helipuertos, crear un impuesto para vuelos no esenciales y ampliar las facultades municipales para aplicar normas locales de uso de suelo.

En Nueva York, concejales han planteado restringir los 2 helipuertos propiedad de la ciudad a operaciones de seguridad pública, emergencias médicas y cobertura periodística.

Mientras tanto, Kearny busca una respuesta inmediata en los tribunales. La petición de la localidad pretende que los vuelos desde el HHI Heliport queden limitados a las horas que, según su demanda, fueron aprobadas originalmente y que los recorridos turísticos sean suspendidos.

La audiencia de este jueves podría determinar si esas restricciones entran en vigor de manera temporal mientras avanza el litigio.

Sigue leyendo:

* Volar en helicóptero sobre Nueva York: ¿cuánto cuesta y qué tan seguro es realmente?

* NYC Ferry subirá sus tarifas en octubre: cuánto costará el boleto y el pase de 10 viajes

* Aranceles de Trump podrían sumar $1 mil millones al costo de nuevos trenes y autobuses de Nueva York