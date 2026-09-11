Rosalía sorprende a su novia con una serenata a la cama

Ciudad de México no solamente significó un escenario más de la gira de Rosalía, sino que fue una de las ciudades que más aprovechó la artista española junto a su pareja para vivir nuevas experiencias, y la más reciente fue una serenata que le llevó hasta su cama.

Rosalía se presentó durante cinco noches en el Palacio de los Deportes: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto. Sin embargo, aprovechó al máximo los días libres antes de su siguiente show, el cual fue el pasado 9 de septiembre en Orlando, para pasar momentos muy románticos.

Rosalía le regala una linda serenata a su novia

Uno de los momentos más especiales, en sus últimos días de estancia en el país azteca, fue una serenata que le llevó la cantante y actriz a su pareja, Loli Bahía, sorprendiéndola mientras esta dormía.

“También tuvimos un lindo trauma al despertar con mariachis“, resaltó Rosalía en el video compartido en sus historias de Instagram. En las imágenes se aprecia al grupo de mariachis en la habitación y la reacción de Bahía, aunque no supo con exactitud cómo responder a la inesperada entrada de ellos sin darle opción de culminar su descanso.

Rosalía y su novia visitaron muchos lugares

Cabe destacar que esta no fue la única experiencia especial de Rosalía y Lola Bahía; la pareja visitó todos los lugares históricos y atractivos posibles de la ciudad.

Aunado a eso, disfrutaron mucho de la gastronomía mexicana, dejando evidencia de cada una de esas vivencias a través de sus redes sociales. Es evidente que la artista española se nota cada vez más abierta con respecto a su relación con Lola, después de mantener su vida personal bastante privada, después de su ruptura con Rauw Alejandro.

La próxima presentación de Rosalía en su LUX Tour será este 14 de septiembre en el Kaseya Center de Miami, mismo escenario donde concluirá su larga gira por varios países alrededor del mundo, el próximo 16 de septiembre.

Sigue leyendo: