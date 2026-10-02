Venezuela empató sin goles pero con personalidad ante Corea del Sur en amistoso

La Selección de Venezuela firmó una presentación de alto nivel tras igualar sin goles (0-0) este viernes ante Corea del Sur en el Ulsan Munsu Stadium.

El conjunto dirigido por Oswaldo Vizcarrondo exhibió personalidad e idea de juego frente a un cuadro asiático adiestrado por el español Robert Moreno y respaldado por figuras continentales como el mediocampista Kang-In Lee (Atlético de Madrid) y el delantero Heung-Min Son.

A lo largo del compromiso, la Vinotinto sostuvo la iniciativa e impuso condiciones en la medular mediante un prolongado dominio de la posesión.

La escuadra venezolana estuvo cerca de llevarse el triunfo en la segunda mitad, pero el videoarbitraje (VAR) anuló por posición adelantada una anotación conseguida por el ariete Jesús Ramírez. Del mismo modo, la tecnología intervino para invalidar un gol surcoreano tras decretar una falta previa de Hyeon-Gyu Oh sobre el guardameta José Contreras.

El resultado refuerza la estructura táctica del ciclo de Vizcarrondo en esta ventana de compromisos internacionales de la FIFA. Tras el examen ante los asiáticos, la expedición venezolana continuará su agenda de preparación en territorio oriental, concentrando sus esfuerzos para enfrentar el próximo martes a la selección de Jordania en el segundo ensayo de la gira.

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