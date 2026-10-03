Arroz con leche en el microondas: la receta rápida y cremosa de un chef

El arroz con leche es un postre clásico con múltiples versiones alrededor del mundo. Aunque existen infinidad de variaciones, hoy te traigo una receta rápida, sencilla y económica.

La inspiración original es del renombrado chef pastelero y especialista en postres José Raúl Castillo, y lo mejor de todo es que se prepara en el microondas en cuestión de minutos.

¿Cuáles son las técnicas para el arroz con leche?

La forma tradicional a fuego lento

El secreto de un grano suntuoso: la gelatinización del almidón se lograr removiendo constantemente. Crédito: Shutterstock

Para preparar arroz con leche, el método más común es cocinar a fuego lento: Se usa arroz de grano corto o medio (como el arroz arborio o el clásico arroz redondo), ya que son más ricos en almidón, lo que aporta esa textura cremosa.

En esta técnica, el truco es la cocción a fuego lento; cocinar primero el arroz en agua con una ramita de canela y piel de limón o naranja durante unos 10 minutos ayuda a ablandar el grano antes de incorporar los lácteos. Luego, se añade la leche entera poco a poco y se remueve constantemente con una cuchara de madera a fuego bajo. La clave está en mover constantemente para activar el almidón.

El método exprés con olla de presión

Para ahorrar tiempo, una forma de cocinarlo aún más rápido sin sacrificar calidad es utilizar la olla de presión. Esta forma es muy sencilla: solo se tiene que colocar en la olla de presión el arroz, el agua, la canela y los cítricos. Cocinar a presión durante unos 6 a 8 minutos desde que empiece a sonar la válvula.

Luego se despresuriza, se retiran las especias y se integra la leche condensada y la leche entera caliente. Es importante remover a fuego suave durante 5 minutos para que todo coja cuerpo y ligue a la perfección.

Receta de arroz cremoso en el microondas

Ingredientes y cantidades estimadas

Arroz (de grano corto o redondo): 1/2 taza

(de grano corto o redondo): 1/2 taza Piel de limón amarillo (solo la parte amarilla, sin lo blanco)

Canela (en rama o molida): 1 rama

(en rama o molida): 1 rama Leche entera : 1 taza y media

: 1 taza y media Crema de leche (nata para montar): 1/4 de taza

(nata para montar): 1/4 de taza Azúcar blanca o mascabado: 1/3 de taza

blanca o mascabado: 1/3 de taza Extracto de vainilla: 1 cucharadita

Paso a paso

Base : Colocamos el arroz, un toque de piel de limón amarillo (que le aporta un aroma increíble), canela y la leche.

: Colocamos el arroz, un toque de piel de limón amarillo (que le aporta un aroma increíble), canela y la leche. Primera cocción : Llevamos al microondas durante 10 minutos a la máxima potencia.

: Llevamos al durante 10 minutos a la máxima potencia. Paso clave : Retiramos, agregamos la crema —asegúrate de colocar los ingredientes en un plato lo suficientemente grande, ya que los granos de arroz se hidratan con la leche— y mezclamos.

: Retiramos, agregamos la crema —asegúrate de colocar los ingredientes en un plato lo suficientemente grande, ya que los granos de arroz se hidratan con la leche— y mezclamos. Segunda cocción : Incorporamos el azúcar y la vainilla, y regresamos al microondas por otros 10 minutos a máxima potencia.

: Incorporamos el y la vainilla, y regresamos al por otros 10 minutos a máxima potencia. El resultado: Integramos todo perfectamente para obtener esta maravilla cremosa; una verdadera joya culinaria.

Sigue leyendo:

.Lentejas y arroz: el plato proteico ideal para mejorar tu salud intestinal

.¿Tirar o lavar? Esto es lo que realmente pasa con tu arroz cuando le salen gorgojos

.Cómo cocinar arroz japonés: técnica simple para un resultado perfecto