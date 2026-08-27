David y Victoria Beckham ganaron batalla legal contra sus vecinos de Inglaterra

Como otras personalidades millonarias, los Beckham han tenido que enfrentarse a las quejas de vecinos y a los obstáculos para poder desarrollar reformas en su propiedad. Recientemente, se anunció que la pareja logró ganar una batalla legal en el Reino Unido.

Según han informado medios como la revista “Hola!”, David y Victoria Beckham ganaron a un grupo de vecinos y recibieron el permiso para poder desarrollar las reformas que tenían pensadas para su mansión ubicada en Great Tew, en los Cotswolds, cerca de Londres.

Aunque han recibido el permiso, el equipo de los Beckham tuvo que hacer cambios en el proyecto para que cumpliera con las reglas de la comunidad y para reducir su impacto sobre el entorno.

Hay que recordar que la poderosa pareja británica compró esta propiedad en los Cotswolds en 2016 y desde ese entonces se han encargado de transformar el sitio para que cumpliera con todas sus necesidades y gustos.

Tras ganar esta batalla legal, ahora podrán instalar guirnaldas de luces, además de incorporar un jacuzzi y recuperar una hoguera. En el pasado, la pareja también instaló un lago artificial en el lugar y ahora también han sido autorizados para usar embarcaciones sin motor en ese lago.

Las quejas de los vecinos han tenido diferentes enfoques. Según la revista “Hola!”, uno de los vecinos que más ha presentado quejas es James Worthington, y uno de los puntos que más defiende es que los cambios que está haciendo la pareja no encajan con la estética tradicional de la zona.

Se dice que Worthington alega que las luces que van a instalar no encajan con un entorno rural como en el que se encuentra la propiedad. Incluso llegó a comparar lo que quieren hacer con propiedades en Miami, Estados Unidos, donde también los Beckham tienen propiedades.

Durante los últimos 10 años, además del lago artificial y los cambios que han sido aprobados, en la propiedad también se ha incorporado una piscina, pista de tenis, campo de fútbol, sauna, huerto, invernadero y más.

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