Arrestan a marine estadounidense por sospecha de asesinato de una mujer en Japón

Un cabo primero del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue arrestado en la prefectura de Okinawa, Japón, por su presunta responsabilidad en el asesinato y robo de una mujer hallada sin vida dentro de un hotel en Naha, un suceso que motivó un reclamo diplomática formal del gobierno japonés ante las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la cadena pública NHK, citada por ABC News, el detenido fue identificado como Devin Jacob Ballard, de 20 años y cabo primero asignado a la base aérea del Cuerpo de Marines en Futenma. Por su parte, la víctima Yagi Anna, de 39 años, fue localizada sin vida cerca de las 4:30 de la madrugada del sábado.

Investigaciones de la policía local señalan que las cámaras de seguridad del recinto captaron a un individuo que “aparentemente era extranjera entrando al hotel con una mujer y luego saliendo con sus pertenencias”. Objetos personales pertenecientes a Yagi fueron localizados abandonados en las cercanías del inmueble. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó el desarrollo de la investigación policial por homicidio.

¿Qué dijo el gobierno japonés?

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, confirmó el arresto del marine ocurrido el domingo. En relación con lo sucedido, la primera ministra Takaichi expresó a través de redes sociales:

“La ocurrencia de un incidente tan brutal y atroz es motivo de profundo pesar, y como gobierno de Japón, hemos presentado una enérgica protesta ante la parte estadounidense”, señaló Koizumi.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, citó al embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass. Según la oficina de Exteriores, Motegi “instó encarecidamente a la parte estadounidense a reforzar la disciplina y a prevenir la repetición de incidentes similares para que semejante tragedia no vuelva a repetirse”.

Asimismo, el gobernador de Okinawa, Genta Koja, solicitó “hacer cumplir rigurosamente la disciplina entre sus miembros” a las tropas estadounidenses

“Como prefectura de Okinawa, abordaremos este asunto con rigor, lo que incluye presentar enérgicas protestas ante el ejército estadounidense y los gobiernos de Japón y Estados Unidos, para garantizar que incidentes tan trágicos no vuelvan a ocurrir”.

Postura estadounidense

La III Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina de EE.UU. emitió un comunicado oficial en el que confirmaron una cooperación con las fuerzas japonesas.

“Estamos cooperando activamente con las autoridades japonesas en respuesta a las acusaciones de graves actos delictivos cometidos por un infante de marina adscrito a la III Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina”, señaló el organismo. “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de la víctima”.

La Embajada de Estados Unidos en Tokio manifestó sus condolencias a la familia del fallecido y añadió que actualmente se está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos.

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