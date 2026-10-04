Periodistas israelíes provocan suspensión de rueda de prensa de Irlanda en tensa previa de UEFA Nations League

La rueda de prensa oficial previa al segundo enfrentamiento entre Israel e Irlanda por UEFA Nations League debió ser suspendida abruptamente en Serbia luego de que al menos dos periodistas israelíes acusara al atacante irlandés Adam Idah de proferir insultos racistas durante el duelo anterior disputado en Debrecen, además de tachar tanto a la selección como a los jugadores de “antisemitas”.

El oficial de prensa de la Federación Irlandesa (FAI) Kieran Crowley desmintió categóricamente los señalamientos calificándolos de “completamente falsos” antes de retirar al seleccionador Heimir Hallgrímsson del salón para concluir la atención a los medios en una sala privada.

El ambiente de crispación venía escalando desde el choque del pasado 27 de septiembre, en el que Irlanda se impuso por 0-3 con anotaciones de Troy Parrott, Adam Idah y Jack Moylan. Durante la interpretación de los himnos nacionales, los futbolistas irlandeses agacharon la cabeza en protesta por el conflicto bélico en Gaza y omitieron el protocolo de saludo entre capitanes.

La tensión fue alimentada posteriormente por el capitán israelí Manor Solomon, quien declaró abiertamente la animadversión entre planteles y avivó la polémica al aseverar que Israel es “un país diez veces mejor” que el irlandés.

Tablas y tensión en el campo

Una semana después del enfrentamiento en Hungría, las selecciones de Irlanda e Israel igualaron 1-1 en el TSC Arena de Bačka Topola (Serbia), en un compromiso de la UEFA Nations League disputado a puerta cerrada y bajo estrictas condiciones de seguridad.

El plantel irlandés escuchó el himno rival con la cabeza agachada y omitió el saludo protocolar entre capitanes junto al colegiado español Juan Martínez Munuera, repitiendo la postura asumida en el partido de ida. Por otro lado, ambos conjuntos saltaron al terreno de juego portando brazaletes negros. La representación irlandesa lució la prenda en solidaridad con las víctimas en Gaza, mientras que el combinado israelí recibió la autorización de la UEFA para rendir tributo a los fallecidos en los atentados del 7 de octubre de 2023.

La frialdad entre futbolistas se mantuvo durante los noventa minutos, registrándose un amago de tangana en el túnel de vestuarios al término del primer tiempo y una marcada ausencia de gestos deportivos en las fricciones del choque.

En el apartado estrictamente deportivo, Irlanda tomó la ventaja en el minuto 39 gracias a un penalti ratificado por el VAR que transformó el delantero Troy Parrott. La reacción de Israel llegó tras la reanudación: al minuto y 20 segundos del complemento, Dor Peretz aprovechó un balón suelto en el área para batir a Kelleher y sellar las tablas definitivas.

El resultado deja a Irlanda en el tercer puesto del grupo con cinco puntos, mientras que Israel permanece en la última posición con dos unidades en la clasificación que lidera Austria.

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