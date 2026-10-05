Mauricio Pochettino elogia a canadiense Jonathan David: “Es de los mejores del mundo”

En la víspera del amistoso que medirá a las selecciones de Estados Unidos y Canadá en Minnesota, el técnico norteamericano Mauricio Pochettino elogió públicamente la figura de Jonathan David.

En rueda de prensa previa al último examen de la ventana de compromisos internacionales, el estratega argentino calificó al atacante canadiense del Atlético de Madrid como “uno de los mejores delanteros del mundo”, advirtiendo a su zaga sobre la necesidad de mantener máxima concentración ante el momento que atraviesa la estrella rival.

“Verlo en LaLiga, en un club como el Atlético de Madrid y con un entrenador como Diego Simeone es fantástico. Tiene una combinación de cualidades excelente y llega marcando goles y con mucha confianza”, declaró Pochettino.

El ariete norteamericano acumula tres dianas en cuatro encuentros con la elástica colchonera desde su fichaje en el tramo final del mercado estival, dinámica que trasladó a su equipo nacional tras certificar la victoria sobre Chile el pasado 27 de septiembre.

Pese a que el combinado de las Barras y Estrellas llega de certificar un holgado 3-0 frente a México el pasado sábado, Pochettino optó por la cautela e instó a no desviarse de los objetivos estructurales: “Debemos centrarnos en nuestro rendimiento, no solo en ganar como sea. El camino y el proceso son lo más importante”.

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