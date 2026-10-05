Visa de Diversidad 2026: juez extiende el plazo hasta el 10 de octubre

Un juez federal ordenó al gobierno de Donald Trump ampliar por 10 días el plazo para procesar las solicitudes de la Visa de Diversidad 2026, en una decisión que concede tiempo adicional a miles de inmigrantes seleccionados en la llamada Lotería de la Green Card.

La resolución fue emitida el miércoles por el juez Edward Davila, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Norte de California, quien determinó que el Departamento de Estado deberá continuar adjudicando solicitudes durante un periodo adicional de 10 días. El nuevo plazo vence el 10 de octubre.

La decisión llega después de meses de disputas judiciales en torno al programa, que la administración Trump había suspendido a finales del año pasado. Los abogados de los solicitantes sostienen que, incluso después de que una orden judicial obligara al gobierno a reactivar el procesamiento, las autoridades federales no actuaron con la rapidez necesaria.

Una carrera contra el tiempo para miles de seleccionados

El caso tiene especial relevancia porque el programa permite otorgar legalmente decenas de miles de visas cada año a personas seleccionadas mediante un proceso aleatorio. Para muchos beneficiarios, el paso del tiempo representa un problema crítico: las visas deben emitirse antes de que termine el año fiscal correspondiente.

Según Curtis Morrison, abogado que representa a solicitantes de la edición 2026, hasta ahora se han emitido apenas 10,974 visas, pese a que al comienzo del año fiscal había 52,101 plazas disponibles.

Morrison y su equipo habían pedido al tribunal que declarara al gobierno en desacato civil por considerar que no cumplió adecuadamente una orden emitida el pasado 28 de agosto. Sin embargo, el juez Davila rechazó esa petición.

En lugar de sancionar al gobierno, optó por una solución que busca recuperar el tiempo perdido: extender durante 10 días el periodo para procesar las solicitudes.

El juez señaló que ese lapso coincide con los días durante los cuales el Departamento de Estado no habría instruido a todas sus oficinas diplomáticas y consulares para cumplir con la orden judicial previa.

Las cifras del gobierno están bajo cuestionamiento

La disputa también se centra en la cantidad de solicitudes que realmente fueron procesadas.

Documentos judiciales muestran que el Departamento de Estado informó inicialmente que solo una solicitud de Visa de Diversidad había sido aprobada para emisión después de la orden judicial. Posteriormente, la agencia reportó alrededor de 6 entrevistas nuevas y 85 reentrevistas.

Sin embargo, en los 2 días previos al vencimiento del plazo original, fijado para el 30 de septiembre, el gobierno afirmó haber procesado unas 1,500 visas.

Morrison cuestionó esa cifra y sostuvo que el Departamento de Estado habría incluido en sus reportes a demandantes de otro litigio migratorio que se encuentra ante un juez federal en Washington, D.C.

Paradójicamente, esa situación terminó ampliando el alcance de la decisión. Davila decidió incluir también a los demandantes de ese otro caso, por lo que ellos podrán beneficiarse igualmente de la extensión hasta el 10 de octubre.

Para los seleccionados, esos 10 días pueden ser decisivos. La ampliación no significa que todos recibirán una visa, pero sí mantiene abierta durante un periodo adicional la posibilidad de que sus casos sean adjudicados.

¿Qué pasará con la Lotería de la Green Card 2027?

La incertidumbre no termina con la edición 2026. El retraso también afecta a quienes esperan participar en la siguiente lotería.

De acuerdo con Morrison, el proceso correspondiente a 2027 debió comenzar aproximadamente hace 11 o 12 meses, pero todavía no se ha puesto en marcha.

Ante esta situación, se presentó una nueva demanda en San Diego. El abogado tiene previsto comparecer a mediados de octubre ante la jueza federal Jinsook Ohta, donde solicitará que el gobierno inicie inmediatamente el proceso de la próxima edición.

La magnitud del programa ayuda a dimensionar lo que está en juego. Cada edición comienza con aproximadamente 20 millones de personas interesadas. Después de las distintas etapas de selección y revisión, cerca de 120,000 candidatos son escogidos inicialmente, aunque solo alrededor de 55,000 terminan obteniendo las visas disponibles para avanzar hacia la residencia permanente legal.

Por ahora, la atención permanece puesta en el 10 de octubre. Para los beneficiarios de 2026 cuyos casos siguen pendientes, la extensión representa una ventana adicional; para quienes esperan la edición 2027, en cambio, el próximo capítulo dependerá de lo que determine el tribunal de San Diego.

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