Taylor Swift y Travis Kelce fueron captados en NY celebrando el cumpleaños 37 del jugador

Taylor Swift y Travis Kelce escogieron uno de los restaurantes más exclusivos del SoHo para celebrar los 37 años del jugador de los Kansas City Chiefs. La pareja fue fotografiada el lunes por la noche mientras llegaba tomada de la mano a Torrisi, en Manhattan, donde disfrutó de una cena en medio de sus respectivas agendas, según Page Six.

El encuentro ocurrió durante la semana de descanso de Kelce en la NFL, justo después de que el equipo derrotara a los Raiders de Las Vegas en el Allegiant Stadium de Nevada.

Swift, por su parte, llevaba varios días en Nueva York y había tenido una aparición especial en “Saturday Night Live” junto a su amiga Dakota Johnson.

Cena con estilismos muy distintos

Para la salida, Swift apostó por un conjunto completamente negro que combinó una chamarra de cuero con un vestido de dobladillo de encaje. La cantante completó el atuendo con zapatos de tacón con tiras y un bolso.

Kelce optó por una propuesta más relajada, aunque acorde con la ocasión. El deportista llevó un suéter sobre una camiseta blanca, pantalones color carbón y zapatos de vestir.

La noche de cumpleaños llegó después de una jornada muy comentada para Swift. La cantante apareció por sorpresa en el monólogo de Johnson en “Saturday Night Live” y bromeó sobre su papel como “terapeuta” de la actriz durante sus romances fallidos.

Al terminar el programa, Swift tuvo otro detalle con su amiga, quien también cumplió 37 años. La estrella le entregó un pastel azul a Johnson, protagonista de “Verity”.

Sin embargo, Swift no acudió a la cena que Johnson organizó el domingo en Via Carota. La actriz fue fotografiada allí junto a otras celebridades, entre ellas Jennifer Lawrence.

Sus agendas no siempre coinciden

La celebración de Kelce también se produjo después de un fin de semana dedicado al fútbol americano.

La cantante tampoco estuvo en el partido que Kelce disputó contra los Dolphins de Miami la semana anterior, ya que asistió a los MTV VMAs. A pesar de estas ausencias, Swift sí ha estado presente en los encuentros como local de los Chiefs esta temporada en el Arrowhead Stadium de Missouri.

Con la temporada de la NFL y la agenda musical de Swift marcando sus compromisos por separado, ambos encontraron en Nueva York un momento para celebrar juntos el cumpleaños del deportista.

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