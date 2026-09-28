Taylor Swift dedicó su premio a Dolly Parton en los MTV VMAs: “La máxima diva del espectáculo”

La cantante Taylor Swift rindió un homenaje a la fallecida artista Dolly Parton al aceptar un premio en la pasada edición de los MTV Video Music Awards 2026, que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Taylor Swift subió al escenario para aceptar el premio al video del año por “Fate of Ophelia” y durante su discurso dedicó ese galardón a la leyenda country Dolly Parton, quien falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años.

“Quiero agradecer y dedicar este premio a una persona sin la cual esto no sería posible, y esa persona es la máxima diva del espectáculo, Dolly Parton. Cada canción que escribió, su narrativa era tan vívida y profunda. Escuchar sus canciones es como ver el mejor videoclip de tu vida, cada vez que oyes lo que ha escrito”, dijo en la premiación.

? | Taylor Swift dedicated her Video of the Year win to Dolly Parton #VMAs



“I wanna thank and dedicate this award to one person? that person is the ultimate showgirl Dolly Parton.”pic.twitter.com/VMW1Xke2Ns — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) September 28, 2026

Swift, quien fue una de las artistas más nominadas en los VMAs, destacó la elegante y cariñosa manera con la que Parton lidió con la fama y la exposición pública.

“Manejó todo esto con tanta gracia, alegría, amor y gratitud por haber podido hacerlo, y todo lo que sucedió en su vida o en su carrera, lo canalizó en amor, gratitud y aprecio por sus fans”, señaló.

Swift aseguró que fue una gran fan de Parton, lo que significa un honor para ella. “Tuve la suerte de ser una de ellas, y siempre lo seré. Creo que todos fuimos muy afortunados de compartir este planeta con Dolly Parton durante un tiempo. Y gracias por este momento maravilloso, los quiero a todos”.

Taylor Swift ganó dos premios en los MTV VMAs 2026, luego de que obtuvo nueve nominaciones en esta premiación. La artista ganó el premio en la categoría Video del Año por “The Fate of Ophelia” y el galardón inaugural “Artist Director Honors”. Este último premio es un reconocimiento destinado a artistas cuya labor detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del videoclip y de la narración audiovisual.

Los premios de Taylor Swift llegan luego de que el pasado 25 de septiembre lanzó “The Life of a Showgirl: The Encore”, una edición ampliada de su álbum “The Life of a Showgirl”. Días antes anunció el lanzamiento de “Patient Zero”, uno de los nuevos temas incluidos en el proyecto, junto con “Pink Clouding”, “Babylon” y “Cleveland!”. Swift estrenó el video musical de “Patient Zero” en la ceremonia de los VMAs.

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