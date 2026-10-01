Taylor Swift justifica el uso de una mansión de $40 millones de dólares para el videoclip de “Patient Zero”

El pasado domingo, Taylor Swift aprovechó los MTV VMAs para estrenar el videoclip de “Patient Zero”, el cual también dirigió. En una publicación de Instagram, la estrella pop explicó a los fanáticos lo que dirigir el material significó para ella.

Swift aparece en el video, pero no es la protagonista; sí lo son Dakota Johnson y Colin Farrell. Ambos actores de Hollywood interpretan a una pareja con problemas.

La historia fue grabada en una gran mansión de Beverly Hills, California, la cual está valorada en $46.95 millones de dólares. Según “Realtor.com”, la última vez que se vendió la propiedad fue en junio de este año.

En la publicación, la estrella pop escribió: “Pude explorar los géneros cinematográficos y literarios que tanto me apasionan. Quería incorporar elementos de historias góticas de fantasmas, crímenes reales y thrillers psicológicos, todo ello en un escenario en el que no había grabado mucho”.

En su creación, la idea de Swift era buscar un escenario que pudiera transmitir frialdad. La elección fue esta mansión, la cual en el pasado le perteneció a James Jannard, el fundador de la marca de gafas Oakley.

En la misma publicación, apuntó: “La casa era una metáfora de la frialdad de una relación que se ha desvanecido y atrofiado”.

Se ha revelado que la propiedad escogida fue construida en el 2014 bajo el diseño de ID Group. La casa principal tendría una extensión de 18,344 pies cuadrados y se ofrece desde varios rincones de la casa una vista panorámica.

Hay que recordar que Swift se ha encargado de dirigir varios videos musicales a lo largo de su carrera, por lo que ha sido premiado en los MTV VMAs.

Su interés por el cine siempre ha estado presente e incluso, este año, invitó a Steven Spielberg para la ceremonia especial en la que fue incorporada al Salón de la Fama de los Compositores.

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