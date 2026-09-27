Vuelve el crucero de otoño por el Hudson desde NYC: llega a Bear Mountain y cuesta desde $75

Uno de los paseos de otoño más atractivos para hacer sin auto desde Nueva York vuelve en pocos días. El Fall Foliage Cruise to Bear Mountain comenzará su temporada 2026 el 3 de octubre, con salidas desde Manhattan en fechas seleccionadas hasta el 8 de noviembre.

La propuesta combina un crucero panorámico por el río Hudson con varias horas libres en Bear Mountain State Park, uno de los destinos clásicos para ver el follaje otoñal cerca de la ciudad.

Puedes ver: Vuelve una de las rutas de tren más lindas de Nueva York después de 7 años: boletos desde $18

Cómo es el crucero de otoño desde Nueva York

El barco de Seastreak parte desde Battery Maritime Building, Slip 5, en 10 South Street, en el Bajo Manhattan. Durante el viaje hacia el norte, los pasajeros recorren el Hudson a bordo de un catamarán mientras atraviesan algunos de los paisajes más conocidos del valle. El recorrido incluye además una narración a cargo de un guía.

La gran atracción de octubre es el paisaje: los bosques que bordean el río comienzan a mostrar tonos rojos, amarillos y naranjas, convirtiendo el trayecto en una experiencia especialmente pensada para la temporada de fall foliage.

Los sábados y domingos, el barco sale de Manhattan a las 9:10 a.m., llega a Bear Mountain aproximadamente a las 10:40 a.m. y emprende el regreso a las 4:30 p.m.. La llegada nuevamente a Nueva York está prevista para las 6 p.m.

Los viernes seleccionados, la salida desde Manhattan es a las 9:30 a.m., con llegada al parque alrededor de las 11 a.m. y regreso también a las 4:30 p.m.

Puedes ver: El paseo de otoño cerca de Nueva York que reúne 7,000 calabazas iluminadas: entradas desde $24

Cuánto cuestan los boletos en 2026

El boleto regular de ida y vuelta cuesta $75 para adultos y $49 para niños de 3 a 12 años. Seastreak también fija $49 para menores de 0 a 2 años en esta excursión.

Durante las fechas de mayor demanda, los sábados y domingos comprendidos entre el 17 y el 31 de octubre, la tarifa sube a $85 para adultos y $59 para niños.

A los precios publicados se les agrega un cargo de reserva del 3% y un recargo de combustible de aproximadamente 7%, por lo que el costo final es superior al valor anunciado inicialmente. Los boletos no son reembolsables y los cambios deben solicitarse al menos 24 horas antes de la salida.

La temporada incluye salidas los días 3, 4, 16, 17, 18, 23, 25, 30 y 31 de octubre, además del 1, 7 y 8 de noviembre, de acuerdo con el calendario publicado por la compañía.

Puedes ver: El destino ideal para viajar este año, según tu signo del zodíaco

Qué hacer durante el día en Bear Mountain

Una vez que el barco llega al muelle, los viajeros disponen de más de cinco horas para recorrer el parque antes del viaje de regreso.

Bear Mountain ofrece senderos para caminar, áreas de picnic, vistas del Hudson y acceso al Trailside Museums and Zoo, que reúne especies nativas y pequeños museos dedicados a la naturaleza y la geología de la región. El parque permanece abierto durante todo el año.

También es posible comer en Bear Mountain Inn o llevar comida para hacer un picnic. Seastreak advierte que el camino desde el muelle hacia el interior del parque comienza con una subida pronunciada, por lo que recomienda llevar calzado cómodo para caminar.

Para familias, el parque cuenta además con áreas de juegos y un carrusel con figuras de animales autóctonos. Quienes prefieran caminar pueden aprovechar parte de la extensa red de senderos de la zona.

Cómo comprar los boletos

Las reservas se realizan directamente a través de Seastreak. Como las salidas se concentran en pocos fines de semana y las fechas centrales de octubre tienen tarifas especiales por alta demanda, conviene consultar disponibilidad antes de organizar la excursión.

Sigue leyendo:

Este otoño, descubre a Nueva York sin gastar demasiado

El follaje de otoño en Nueva York 2026: la fecha que marca el pronóstico para ver los colores en su máximo esplendor

Frontier llega por primera vez a Sudamérica: estrenará vuelos desde Orlando a Colombia desde $99