Arizona anula la sentencia de un hombre tras un video creado con IA que hizo “hablar” a su víctima

Un tribunal de apelaciones de Arizona anuló la sentencia de Gabriel Paul Horcasitas, condenado por homicidio involuntario, después de que la familia de la víctima presentara durante la audiencia de pena un video generado con inteligencia artificial (IA) que recreaba su rostro y su voz.

El caso de Horcasitas, de 55 años, y Christopher Pelkey, de 37, marca un precedente sobre los límites de esta tecnología dentro de una sala de justicia en Estados Unidos. El tribunal concluyó que el material podía haber afectado la imparcialidad de la sentencia y ordenó una nueva audiencia.

Un tiroteo terminó con una muerte

El episodio ocurrió el 13 de noviembre de 2021 en Chandler, un suburbio de Phoenix. Horcasitas y Pelkey habían tenido un altercado mientras conducían. Sus vehículos quedaron detenidos ante un semáforo y Pelkey descendió de su camioneta para acercarse al automóvil del acusado.

Pelkey estaba desarmado. Horcasitas respondió con varios disparos y uno lo alcanzó en el pecho. La víctima murió en un hospital. Otra bala impactó en un vehículo, por lo que Horcasitas también fue condenado por poner en riesgo a terceros.

En 2023 fue condenado por primera vez, pero obtuvo un nuevo juicio debido a una falla en la divulgación de pruebas. En 2025 volvió a ser hallado culpable y recibió 10,5 años de prisión, una pena superior a los 9 años solicitados por la fiscalía.

La declaración que abrió una nueva frontera

Stacey Wales, hermana mayor de Pelkey, llevaba 2 años preparando su declaración de impacto como familiar de la víctima. Sentía que las palabras no alcanzaban para expresar lo que su hermano habría querido decir.

Con ayuda de su esposo y un socio comercial, utilizó grabaciones de voz tomadas de un video de YouTube en el que Pelkey hablaba después de completar un tratamiento para el trastorno de estrés postraumático en un centro para veteranos. Para reconstruir su apariencia, recurrieron a un póster utilizado en su funeral y modificaron digitalmente la imagen.

Wales escribió el guion. El resultado fue una representación digital de Pelkey que apareció durante la audiencia celebrada en mayo de 2025. La figura generada por IA se dirigió a Horcasitas y expresó una postura de perdón.

El juez Todd Lang, del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, reaccionó favorablemente. Dijo desde el estrado que había “amado” la IA y consideró que la pieza permitía a la víctima “hablar desde el corazón”. Poco después, impuso la pena máxima: 10,5 años.

La apelación cuestionó el peso emocional del video realizado con IA

La defensa sostuvo que el video otorgó al mensaje una apariencia de autenticidad que no habría tenido si un familiar hubiera leído esas mismas palabras. También señaló que Horcasitas no tuvo una oportunidad real de refutar el contenido ni de conocer quién había escrito el guion.

El Tribunal de Apelaciones de Arizona consideró que el juez había cometido un “error fundamental” al apoyarse en material generado mediante IA. Según el fallo, la recreación eliminó la distancia entre lo que la familia creía que Pelkey habría dicho y una supuesta voz de la propia víctima.

Para los magistrados, esa diferencia resultaba crucial: el acusado tenía derecho a que su sentencia se basara en información confiable y a cuestionar los elementos considerados por el tribunal.

La decisión no significa que Horcasitas haya sido declarado inocente. Su condena por homicidio involuntario permanece vigente. Lo que quedó sin efecto fue la sentencia de 10,5 años, por lo que deberá regresar al Tribunal Superior del Condado de Maricopa para una nueva audiencia, todavía sin fecha.

Un debate que apenas comienza

El caso deja una pregunta que otros tribunales estadounidenses podrían enfrentar: ¿hasta dónde puede llegar una familia al utilizar tecnología para representar a una persona fallecida?

Gary Marchant, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Arizona, comprende las razones de los familiares, pero advirtió sobre el riesgo de que las representaciones digitales permitan introducir material falso o difícil de verificar en procesos judiciales.

La preocupación cobra fuerza porque una imagen o una voz reconstruida pueden producir una impresión emocional distinta a la de un testimonio convencional. El fallo deja abierta una discusión sobre cómo actuarán los jueces ante recreaciones digitales de personas fallecidas.

Wales rechazó que su familia hubiera intentado engañar al tribunal. Sostuvo que nunca pretendieron hacer creer que Pelkey estaba vivo o que había grabado el mensaje antes de morir. Para ella, la tecnología fue una nueva forma de transmitir las palabras que atribuía a su hermano.

Ahora, Horcasitas deberá afrontar una nueva audiencia sin el video.

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