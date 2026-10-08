Isaías se convierte en el primer huracán del Atlántico; amenaza el norte del Golfo y lluvias para Nueva York

Isaías se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 y este jueves avanza por el Golfo de México con una intensidad que podría aumentar antes de alcanzar la costa estadounidense. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el sistema tenía vientos máximos sostenidos de 85 mph (136 km/h) y se desplazaba hacia el noreste.

La amenaza se concentra en Mississippi, Alabama y el oeste del Panhandle de Florida. El pronóstico contempla un impacto entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, mientras las autoridades aceleran evacuaciones y preparativos ante una combinación potencialmente peligrosa de viento, lluvia y marejada ciclónica.

Isaías se fortalece antes de llegar a Estados Unidos

A las 10 a.m. (CT) del jueves, el centro del huracán se encontraba aproximadamente 380 millas (611 km) al sur de la desembocadura del río Mississippi. Isaías avanzaba a unas 10 mph (16 km/h) y presentaba una presión central mínima de 975 milibares, de acuerdo con el NHC.

La agencia advirtió que el sistema podría seguir fortaleciéndose durante las próximas horas y llegar a la costa como un huracán peligroso. El aviso de huracán abarca desde Ocean Springs, Mississippi, hasta la frontera entre los condados de Bay y Gulf, en Florida.

No es únicamente el viento lo que preocupa. Existe una amenaza de marejada ciclónica desde la desembocadura del Mississippi hasta el río Suwannee, en Florida, mientras distintas zonas del litoral permanecen bajo avisos y vigilancias meteorológicas.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia para más de 2 docenas de condados. En Alabama, la gobernadora Kay Ivey hizo lo propio en 40 condados. En Okaloosa County, en el Panhandle floridano, fueron ordenadas evacuaciones obligatorias, mientras comunidades costeras de Alabama establecieron evacuaciones voluntarias.

Las autoridades de Gulf Shores pidieron a visitantes y personas que no residen en la zona abandonar el área para reducir la congestión y facilitar las operaciones de emergencia. En Dauphin Island, el alcalde Jeff Collier llamó la atención sobre un problema recurrente: que algunas personas esperan hasta que el peligro es inminente para actuar.

Lluvias, inundaciones y tornados elevan el riesgo

El agua puede convertirse en uno de los mayores problemas asociados con Isaías. El NHC pronostica entre 3 y 7 pulgadas de lluvia en sectores de la costa, con acumulados que podrían alcanzar 15 pulgadas en algunos puntos desde el sureste de Louisiana hasta el Panhandle de Florida.

Las precipitaciones no se limitarán al litoral. Partes del sureste de EE.UU. podrían recibir lluvias intensas hasta alcanzar el valle de Tennessee y las Carolinas. Los meteorólogos advierten que pueden producirse inundaciones urbanas y desbordamientos de ríos, algunos de ellos potencialmente significativos.

También, existe riesgo de tornados desde la noche del viernes hasta el sábado en áreas costeras de Alabama, Georgia y el Panhandle de Florida. Por eso, el impacto de Isaías podría extenderse mucho más allá del punto exacto donde toque tierra.

Un récord que llega después de una temporada inusualmente tranquila

El desarrollo de Isaías tiene además una dimensión histórica. Su transformación en huracán ocurrió el miércoles 7 de octubre, lo que convierte a 2026 en una temporada extraordinariamente tardía para la aparición del primer huracán del Atlántico.

Según los datos de NOAA citados por el NHC, el primer huracán de esta temporada se formó en la fecha más tardía registrada en 121 años, aunque quedó apenas por detrás del récord establecido el 8 de octubre de 1905.

La temporada atlántica comenzó oficialmente el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. En promedio, el Atlántico registra 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes mayores durante una temporada, tomando como referencia el periodo climático de 1991 a 2020.

La actividad de 2026 había sido particularmente baja. Los meteorólogos habían anticipado una temporada menos activa de lo habitual y atribuyen buena parte de esa calma a la presencia de un “Súper El Niño”, fenómeno que suele favorecer condiciones menos propicias para el desarrollo de ciclones en el Atlántico.

En Nueva York, el impacto será posterior y, por ahora, principalmente lluvioso. el Servicio Meteorológico Nacional prevé que los remanentes lleguen entre el domingo y el lunes, con periodos de lluvia posiblemente intensa.

Sigue leyendo:

* Clima de hoy en Nueva York para este jueves 8 de octubre

* Informe revela la alta exposición de viviendas en Nueva York a huracanes y marejadas

* Temporada de huracanes 2026 sería menos intensa, pero expertos advierten sobre riesgos en EE.UU.