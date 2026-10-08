“Mi viejo”: así nació la canción que marcó la carrera de Piero

La muerte de Piero, ocurrida este miércoles 7 de octubre a los 81 años, devuelve a la memoria una canción que dejó de pertenecerle únicamente a su autor para convertirse en una especie de patrimonio sentimental de varias generaciones. “Mi viejo” nació de una pérdida familiar muy concreta, pasó por dificultades antes de llegar al público y terminó convirtiendo al cantante en uno de los grandes nombres de la música popular latinoamericana.

Piero Antonio Franco De Benedictis nació en Galípoli, Italia, pero se radicó desde niño en Argentina. Durante la década de 1960 comenzó a abrirse camino con canciones melódicas y apariciones en televisión. Su carrera tomó otra dimensión cuando conoció a José Tcherkaski, periodista y poeta con quien estableció una sociedad artística fundamental.

Tcherkaski escribió la letra de “Mi viejo”, mientras Piero compuso la música y encontró la manera de interpretarla. El resultado fue un retrato sencillo de un padre envejecido, visto desde los ojos de un hijo que reconoce las diferencias entre ambos y, al mismo tiempo, observa con afecto el paso de los años.

La pérdida que terminó convertida en canción

Mucho antes de que Piero grabara el tema, Tcherkaski había vivido la experiencia que terminaría llenando sus versos. Su padre, un inmigrante ruso de origen judío que trabajaba como vendedor ambulante, murió a los 52 años, cuando él tenía apenas 14.

A los 22 años, el poeta escribió un texto titulado El ambulante y años después explicó el peso que aquella pérdida tuvo en su vida: “Yo perdí a mi padre cuando tenía 14 años y me quedé con esa sensación de abandono”.

Una frase de aquel poema se convirtió en el punto de partida para “Mi viejo”. Incluso la descripción física del personaje tenía raíces personales. Tcherkaski recordaba a su padre como un hombre de andar lento, cuerpo pesado y gestos contenidos, una imagen que trasladó a la letra.

“Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos”, dice uno de los pasajes más recordados. La frase resume buena parte del sentimiento que atraviesa la canción. No existe una pelea entre generaciones, sino la conciencia de que padre e hijo pertenecen a tiempos diferentes.

Piero puso voz a una historia que se volvió de todos

La melodía de Piero terminó de darle forma a aquel recuerdo. Su interpretación, cercana y contenida, permitió que la canción sonara más como una confesión que como un gran discurso sobre la paternidad.

Las imágenes son concretas y cotidianas. Aparecen la “tristeza larga de tanto venir andando”, la “figura pesada” y los “ojos buenos”. También aparece una Buenos Aires reconocible en el verso “creció con el siglo, con tranvía y vino tinto”.

Ese lenguaje hizo posible que la historia de un hombre particular trascendiera la experiencia de Tcherkaski. Padres inmigrantes, trabajadores, mayores o simplemente distintos a sus hijos encontraron allí un espejo, mientras generaciones enteras hicieron de la canción una forma de expresar cariño, admiración y también despedida.

Por eso, más de medio siglo después de su lanzamiento en 1969, “Mi viejo” permanece estrechamente ligada al nombre de Piero.

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