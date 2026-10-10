Cantante venezolano Mr. Brian es detenido por ICE y su familia pide ayuda

El cantante venezolano Mr. Brian, cuyo nombre real es Licímaco Rafael López González, permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras sus familiares solicitan donaciones para cubrir los gastos legales de su caso y buscar que pueda recuperar la libertad.

La detención fue reportada por NTN24, medio que señaló que todavía no se conocen públicamente las circunstancias del arresto ni el lugar exacto donde se encuentra recluido.

La situación ha movilizado a los seres queridos del intérprete, quienes esperan que pueda regresar a casa y reencontrarse con sus hijos menores de edad. A través de las redes sociales, la familia impulsa la campaña “Todos con Mr. Brian”, con la que busca reunir los recursos necesarios para afrontar el proceso migratorio.

El 7 de octubre, una publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram del artista aseguró que él “se encuentra bien”, aunque también insistió en la necesidad de recibir ayuda económica para facilitar su regreso.

Su hijo explica para qué necesitan las donaciones

El 8 de octubre, uno de los hijos del cantante, cuyo nombre no fue revelado, publicó un comunicado para aclarar el destino del dinero solicitado y responder a las dudas que han surgido alrededor de la campaña.

“El dinero recaudado no es para beneficio personal de nuestra familia. Está destinado exclusivamente a cubrir los gastos legales necesarios para luchar por la libertad de mi papá y evitar su deportación”, escribió.

El joven también explicó que el procedimiento requiere más que un pago para conseguir la salida del artista del centro de detención. Según detalló, la familia debe afrontar honorarios de abogados, consultas, documentos y posibles acciones judiciales.

“Este proceso no consiste simplemente en pagar para que alguien salga. Implica abogados, consultas, documentos y posibles procedimientos legales, como el habeas corpus y solicitudes para detener la deportación, los cuales requieren recursos económicos”, señaló.

En el mismo mensaje, pidió comprensión ante el difícil momento familiar: “Les pido de corazón que comprendan nuestra situación. Sólo somos una familia haciendo todo lo posible para que mi papá regrese a casa”, expresó. Además, invitó a quienes no puedan contribuir económicamente a acompañarlos con una oración por el cantante.

La trayectoria de Mr. Brian en la música venezolana

Licímaco Rafael López González nació en Barquisimeto, estado Lara, y ganó reconocimiento durante la década de 2000 dentro de la escena urbana venezolana bajo el nombre artístico de Mr. Brian. Canciones como “Ando Buscando” y “Bandereando” formaron parte de su trayectoria musical.

El artista emigró en 2017 y pasó por Colombia y Ecuador antes de establecerse en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Exigen expulsar a ICE de NY tras balacera contra un dominicano que viajaba con su hijo

Cindy Crawford contempla tomar acciones legales tras la muerte de su hijo

Sofía Vergara le pone picante a la polémica con Joe Manganiello

