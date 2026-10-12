Autobuses de Brooklyn y Queens tendrán cámaras para multar a conductores que bloqueen su paso

Los conductores que bloqueen paradas o carriles de autobús en las rutas B1 y B6 de Brooklyn y Q65 de Queens podrán recibir multas de hasta $250. Desde este lunes 12 de octubre de 2026 comienza un periodo de 60 días durante el cual las nuevas cámaras enviarán advertencias por correo.

Qué infracciones detectarán las cámaras

La vigilancia se realizará mediante el programa Automated Camera Enforcement, conocido como ACE.

Los equipos instalados en los autobuses registrarán vehículos que utilicen indebidamente carriles o vías reservadas para buses, obstruyan sus paradas o estén estacionados ilegalmente en doble fila.

Durante los primeros 60 días, las infracciones detectadas mediante esta incorporación al programa generarán avisos de advertencia.

Una vez terminado ese periodo, la primera infracción costará $50 y las multas aumentarán para quienes reincidan, hasta alcanzar $250.

La medida busca hacer cumplir las reglas de tránsito existentes y evitar que los autobuses pierdan tiempo esquivando vehículos o esperando a que se despeje su recorrido.

La MTA anunció la incorporación de estas tres rutas el 7 de octubre, según el comunicado publicado por Canarsie Courier.

Cómo se revisan las infracciones

Las cámaras de varios autobuses capturan información sobre la infracción. Los registros incluyen videos, fotografías, matrícula del vehículo, ubicación y hora.

Ese material se transmite de forma segura al Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, donde empleados municipales revisan las pruebas antes de continuar con el procesamiento correspondiente.

La MTA administra el programa junto con los departamentos municipales de Transporte y Finanzas.

Las calles donde funciona ACE cuentan con señales que informan a los conductores sobre la vigilancia mediante cámaras.

Cuántos pasajeros se beneficiarán

Las rutas B1, B6 y Q65 transportan, en conjunto, aproximadamente 80,400 pasajeros en un día laborable.

Con su incorporación, el programa alcanza 76 rutas y suma 22 activaciones durante 2026.

La expansión forma parte del plan Next Stop: Fast Buses, Better Service, que contempla agregar cámaras a 25 rutas este año y reforzar la vigilancia de los carriles de autobús en colaboración con la ciudad.

Más de 2,000 autobuses, aproximadamente un tercio de la flota, ya tienen estos equipos.

Su cobertura abarca unas 825 millas de rutas y beneficia a más de un millón de pasajeros en un día laboral promedio.

Qué resultados busca la MTA

ACE comenzó en junio de 2024 y se extendió desde unas pocas rutas hasta cubrir los cinco distritos de Nueva York.

La MTA sostiene que el programa ha contribuido a mejorar la velocidad de los autobuses, reducir accidentes y mantener despejadas las paradas.

Cuando las cámaras se combinan con carriles exclusivos y mejoras en las calles, algunos tramos han registrado aumentos de velocidad cercanos al 30%.

Los conductores pueden consultar más información sobre las rutas vigiladas y el funcionamiento del programa en mta.info/ace.

Sigue leyendo:

– Familias en Nueva York pueden recibir hasta $1,000 por hijo: ¿cómo solicitarlo?

– Nueva York ofrece hasta $1,228 por semana para cuidar a un familiar enfermo

– Requisitos para cobrar hasta $869 por semana del seguro de desempleo en Nueva York