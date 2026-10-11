Nueva York ofrece hasta $1,228 por semana para cuidar a un familiar enfermo

Los trabajadores que necesitan ausentarse para cuidar a un familiar con una enfermedad grave pueden recibir hasta $1,228.53 semanales en Nueva York durante 2026. El programa Paid Family Leave permite tomar hasta 12 semanas de permiso pagado y protege el empleo mientras atienden a su ser querido.

Quiénes pueden solicitar el permiso

La mayoría de los empleados de empresas privadas que trabajan en Nueva York están cubiertos.

Por regla general, quienes trabajan 20 horas o más por semana deben haber cumplido 26 semanas consecutivas con su empleador.

Quienes trabajan menos de 20 horas necesitan acumular 175 días trabajados, que pueden ser separados.

La ciudadanía y la situación migratoria no determinan el acceso al beneficio.

El permiso permite cuidar a padres, hijos, cónyuges, parejas, hermanos, abuelos, nietos y suegros, entre otros vínculos reconocidos. El familiar puede vivir fuera de Nueva York.

Debe tratarse de un problema de salud grave que requiera hospitalización, tratamiento continuo o supervisión médica.

Por ejemplo, puede servir para acompañar a un padre durante quimioterapia o cuidar a un abuelo después de una operación.

Cuánto dinero puedes recibir

El pago equivale al 67% de tu sueldo semanal promedio. Esto significa que, por cada $100 que normalmente ganas, recibirías $67 durante el permiso, hasta alcanzar el límite de $1,228.53.

Si ganas $600 semanales, cobrarías $402. Con un sueldo de $1,000, recibirías $670. Si ganas $2,000, el pago sería de $1,228.53, porque ese es el máximo.

El límite se calcula tomando el 67% del salario semanal promedio estatal de $1,833.63.

En 2026 aumentó $51.21 frente a 2025. Quien cobre el máximo durante las 12 semanas recibiría un total de $14,742.36.

Puedes usar las semanas seguidas o repartirlas en días completos. El límite es de 12 semanas dentro de cada periodo de 52 semanas, no se renueva automáticamente cada enero.

El pago se fija con la tarifa vigente cuando comienza el permiso.

Si pasan más de tres meses entre días de ausencia, se requiere una nueva solicitud y puede corresponder una tarifa distinta.

Cómo se financia y qué protege

Este seguro se financia mediante aportaciones que se descuentan del sueldo.

En 2026, la aportación es del 0.432% del salario antes de impuestos, hasta $411.91 anuales por empleador cubierto.

Quien gana $519 semanales, unos $27,000 anuales, aporta aproximadamente $2.24 por semana y puede cobrar $347.73 durante el permiso: $4,172.76 por 12 semanas.

Quien gana $1,000 semanales, $52,000 anuales, aporta $4.32 y puede recibir $8,040 durante ese tiempo.

Puedes conservar tu seguro médico en las mismas condiciones y regresar al mismo puesto o uno comparable.

Tu empleador no puede tomar represalias por solicitar o utilizar el permiso.

El programa, creado en 2018, también cubre la llegada de un hijo y ciertas necesidades relacionadas con familiares desplegados en servicio militar.

Cómo solicitarlo

Avisa a tu empleador con 30 días de anticipación si puedes. Si estás en una emergencia, hazlo cuanto antes.

Solicita los formularios PFL-1, PFL-3 y PFL-4. El trámite incluye autorización para compartir información médica y una certificación del profesional que atiende al familiar.

Envía la solicitud y los documentos correspondientes a la aseguradora de tu empleador dentro de los 30 días posteriores al inicio del permiso.

Consulta los formularios e instrucciones oficiales o llama al 844-337-6303, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Sigue leyendo:

– Nueva York ofrece un reembolso de hasta $400 por estudiante: quiénes pueden recibirlo

– Requisitos para cobrar hasta $869 por semana del seguro de desempleo en Nueva York

– Hospitales de Nueva York deben ofrecer atención gratis o descuentos: cómo solicitarlos