Selma Blair, actriz de “Legally Blonde”, fue arrestada tras presuntamente herir a auxiliares de vuelo en un avión

La actriz Selma Blair fue arrestada tras protagonizar un incidente en un avión en el cual presuntamente hirió a varios auxiliares de vuelo en un avión que viajaba desde Los Ángeles a Nueva York.

De acuerdo con TMZ, Blair fue arrestada tras supuestamente golpear a una azafata y morder a otro miembro de la tripulación durante un vuelo de Delta Airlines durante la noche del domingo 11 de octubre.

La Autoridad Portuaria de Nueva York informó que dos auxiliares de vuelo resultaron heridas durante el altercado y una de ellas fue trasladada al hospital. Blair fue arrestada y llevada a un centro de salud luego del incidente. El FBI inició una investigación sobre este caso.

De acuerdo con un comunicado difundido por su representante, Blair sufrió una emergencia médica que habría derivado en el ataque. “Selma sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable”, declaró un representante de Blair a la revista PEOPLE.

El representante de Blair no especificó cuál fue la emergencia médica que habría sufrido la actriz en el avión.

Un portavoz de la aerolínea emitió un comunicado en el que afirmaba que Delta tiene tolerancia cero con este tipo de conducta.

“Delta tiene tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación es siempre nuestra prioridad”, declaró el portavoz.

A pesar del incidente, la aerolínea informó que el vuelo no sufrió ningún retraso y aterrizó sin problemas en el aeropuerto John F Kennedy de Nueva York. También informó que la policía acudió al lugar al momento del aterrizaje del avión. Blair fue arrestada e ingresada en el centro de detención del Tribunal Penal de Queens.

El audio de ATC.com describió lesiones menores sufridas en el avión, aunque no especificó quién las sufrió. Se mencionó “una hemorragia nasal y algunas marcas de mordeduras”. También se mencionó que la pasajera conflictiva pudo haberse “golpeado la cabeza contra el mamparo”.

Una fuente policial declaró a CNN que Blair fue trasladada al hospital y, durante el trayecto, pateó repetidamente a un agente de policía en la cabeza y también agredió a una enfermera, agregó el funcionario. Blair viajaba con un animal de asistencia, del cual se encargó el abogado de la actriz.

Selma Blair reveló en 2018 que padecía esclerosis múltiple e incluso protagonizó un documental en el que detallaba cómo vivía con esta condición.

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